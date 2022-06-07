«Графиня де ла Фер»: история Атоса и Миледи стала рок-мюзиклом

19 июня 2022 года в культурном центре «Меридиан» состоится сразу два показа нашумевшего рок-мюзикла «Графиня де ла Фер». Свою версию запутанных взаимоотношений героев Александра Дюма представит композитор, продюсер, певец и актёр Александр Рагулин.

Что же там на самом деле произошло между Атосом и Миледи? Тайну истории графа де ла Фер и его юной супруги автор «Трёх Мушкетеров» деликатно оставил на откуп фантазии читателя. Рок-мюзикл Александра Рагулина «Графиня де ла Фер» – это увлекательная музыкальная версия ненаписанных глав знаменитого романа в исполнении блистательных артистов мюзиклов: Анастасии Стоцкой, Александра Казьмина, Игоря Балалаева, Ростислава Колпакова, Анастасии Крыловой, Станислава Беляева. Выйдет на сцену и автор постановки – актёр Александр Рагулин.

Юная авантюристка Анна де Бейль, известная в дальнейшем как злодейка-обольстительница Миледи и Леди Винтер; граф де ла Фер – благородный и мудрый Атос; загадочный герцог Бэкингем из Туманного Альбиона; знойная испанка королева Франции Анна Австрийская и её холодный и расчётливый супруг Людовик XIII; всемогущий и циничный кардинал Ришелье – любимые герои миллионов поклонников Александра Дюма обретают новые голоса, а сюжет, в котором замысловато переплетаются трагедия и комедия, ни на минуту не даёт расслабиться!

«Наш спектакль – это музыкальная интерпретация романа, который не нуждается в представлении. При этом мы предлагаем зрителю совсем иную трактовку всем известных персонажей, – рассказывает автор музыки и либретто Александр Рагулин. – Мы открываем знакомых героев с абсолютно неожиданной и удивительной стороны. Предлагаем узнать о них что-то новое. То, что вполне могло быть, но о чём мы не догадывались, читая великую книгу, которая коснулась сердца каждого человека в юности».

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