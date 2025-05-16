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Аксиос!

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«Грань равновесия» Антона Братыкина

editor
By editor
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Антон Братыкин. В поисках мотивации. 2023. Холст, масло, 130х200 см. Собственность автора
Антон Братыкин. В поисках мотивации. 2023. Холст, масло, 130х200 см. Собственность автора

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Антона Братыкина, чьи пустынные, спокойные пейзажи заключают в себе непростые размышления на тему отношений человека с окружающей действительностью.

Холодный, колючий и продуваемый всеми ветрами мир, явленный в гармоничных композициях с безупречно настроенным колоритом Пустынные, спокойные пейзажи Антона Братыкина заключают в себе непростые размышления на тему отношений человека с окружающей действительностью. Сюжеты художник выбирает брутальные: изображает ночные посиделки на садовом участке между пыльным стулом и ванной, наполненной дождевой водой, или пишет затерявшуюся в редком березняке груду полиэтиленовых пакетов не то с мусором, не то с палой листвой. Редкие персонажи картин бродят по безлюдным заснеженным пляжам или продираются через сугробы и колючие кусты к узкой речушке — одной из тех, что принято называть черными. Перед нами предстает неуютный, колючий, холодный и продуваемый всеми ветрами мир.

Эти произведения не особенно богаты на сочные оттенки и эффектные контрасты — но все же это живопись сложная и по цвету, и по фактуре. Она, как голые ветви деревьев или острые снежинки, будто вот-вот примется хлестать зрителя по глазам. Работы Антона Братыкина с их гармонично настроенным колоритом и четко продуманной композицией — это настоящие гимны ледяным пустошам, и вовсе не удивительно, что рождаются они именно в ходе полевых исследований.

Иногда один, а иногда в компании товарищей-единомышленников художник практикует нечто вроде экстремальных пленэров. В то время как иные живописцы, повинуясь инерции вот уже 200 с лишним лет, стремятся в солнечную Италию, Антон Братыкин бродит с этюдником по обледеневшим пригородным пустырям и находит особое удовольствие в том, что в сотворчество с ним вступает стихия. Она то присыпает палитру ледяной крупой, а то и вовсе стремится подхватить порывом ветра особенно удачный этюд.

Все это радикально отличается от популярных сегодня гедонистических медитативных практик, где основным творческим импульсом является телесный комфорт. Однако же «ощущение себя в моменте» оказывается значительно ярче и острее. Холод, журчание ржавого ручейка и скупой солнечный луч на голом березовом стволе — скромный набор впечатлений, позволяющий собрать гармоничную композицию, повествующую о дремлющем мире, в котором нет места человеку.

Картины Антона Братыкина — это своего рода «окна в иной мир». Но они показывают нам не труднодоступные горные вершины и не буйство волн. В них явлены привычные пограничные состояния природы, порой губительные или хотя бы просто малоприятные, как, например, мокрый снег. Погружаясь в них, автор добывает ощущение радостного предвкушения весны, наступления рассвета и продолжения жизни — и делится своими драгоценными находками со зрителем.

Антон Братыкин. Стена берёз. Холст, масло, 100х170 см. Собственность автора
Антон Братыкин. Стена берёз. Холст, масло, 100х170 см. Собственность автора
Антон Братыкин. Бледный свет луны. 2019. Холст, масло, 190х130 см. Собственность автора
Антон Братыкин. Бледный свет луны. 2019. Холст, масло, 190х130 см. Собственность автора
Антон Братыкин. Шум. 2023. Холст, масло, 100х200 см. Собственность автора
Антон Братыкин. Шум. 2023. Холст, масло, 100х200 см. Собственность автора
Антон Братыкин. Я - река. 2023. Холст, масло, 120х100 см. Собственность автора
Антон Братыкин. Я — река. 2023. Холст, масло, 120х100 см. Собственность автора

Антон Братыкин родился в 1980 году в Ярославле. В 2003-м окончил Ярославское художественное училище — тогда же начал принимать активное участие в региональных, областных и всероссийских, а также зарубежных выставках. Стал членом Союза художников России в 2008 году, а в 2019-м был удостоен Ярославской областной премии имени А. М. Опекушина за серию «Размышления о судьбе российской деревни». В 2023 году Антон принял участие в Эрарта Премии, представив в экспозиции свою картину «Управление огнем». Произведения автора представлены в собраниях Ярославского художественного музея, Ивановского областного художественного музея, галереи современного искусства «Красный мост» в Вологде, Мемориального музея Д. А. Фурманова и картинной галереи им. Д. А. Трубникова в Фурманове, Музейного комплекса «Вятское», Художественного музея Череповецкого музейного объединения, а также в частных российских и зарубежных коллекциях. В настоящее время Антон Братыкин живет и работает в Ярославле.

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