«Грань равновесия» Антона Братыкина

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Антона Братыкина, чьи пустынные, спокойные пейзажи заключают в себе непростые размышления на тему отношений человека с окружающей действительностью.

Холодный, колючий и продуваемый всеми ветрами мир, явленный в гармоничных композициях с безупречно настроенным колоритом Пустынные, спокойные пейзажи Антона Братыкина заключают в себе непростые размышления на тему отношений человека с окружающей действительностью. Сюжеты художник выбирает брутальные: изображает ночные посиделки на садовом участке между пыльным стулом и ванной, наполненной дождевой водой, или пишет затерявшуюся в редком березняке груду полиэтиленовых пакетов не то с мусором, не то с палой листвой. Редкие персонажи картин бродят по безлюдным заснеженным пляжам или продираются через сугробы и колючие кусты к узкой речушке — одной из тех, что принято называть черными. Перед нами предстает неуютный, колючий, холодный и продуваемый всеми ветрами мир.

Эти произведения не особенно богаты на сочные оттенки и эффектные контрасты — но все же это живопись сложная и по цвету, и по фактуре. Она, как голые ветви деревьев или острые снежинки, будто вот-вот примется хлестать зрителя по глазам. Работы Антона Братыкина с их гармонично настроенным колоритом и четко продуманной композицией — это настоящие гимны ледяным пустошам, и вовсе не удивительно, что рождаются они именно в ходе полевых исследований.

Иногда один, а иногда в компании товарищей-единомышленников художник практикует нечто вроде экстремальных пленэров. В то время как иные живописцы, повинуясь инерции вот уже 200 с лишним лет, стремятся в солнечную Италию, Антон Братыкин бродит с этюдником по обледеневшим пригородным пустырям и находит особое удовольствие в том, что в сотворчество с ним вступает стихия. Она то присыпает палитру ледяной крупой, а то и вовсе стремится подхватить порывом ветра особенно удачный этюд.

Все это радикально отличается от популярных сегодня гедонистических медитативных практик, где основным творческим импульсом является телесный комфорт. Однако же «ощущение себя в моменте» оказывается значительно ярче и острее. Холод, журчание ржавого ручейка и скупой солнечный луч на голом березовом стволе — скромный набор впечатлений, позволяющий собрать гармоничную композицию, повествующую о дремлющем мире, в котором нет места человеку.

Картины Антона Братыкина — это своего рода «окна в иной мир». Но они показывают нам не труднодоступные горные вершины и не буйство волн. В них явлены привычные пограничные состояния природы, порой губительные или хотя бы просто малоприятные, как, например, мокрый снег. Погружаясь в них, автор добывает ощущение радостного предвкушения весны, наступления рассвета и продолжения жизни — и делится своими драгоценными находками со зрителем.

Антон Братыкин родился в 1980 году в Ярославле. В 2003-м окончил Ярославское художественное училище — тогда же начал принимать активное участие в региональных, областных и всероссийских, а также зарубежных выставках. Стал членом Союза художников России в 2008 году, а в 2019-м был удостоен Ярославской областной премии имени А. М. Опекушина за серию «Размышления о судьбе российской деревни». В 2023 году Антон принял участие в Эрарта Премии, представив в экспозиции свою картину «Управление огнем». Произведения автора представлены в собраниях Ярославского художественного музея, Ивановского областного художественного музея, галереи современного искусства «Красный мост» в Вологде, Мемориального музея Д. А. Фурманова и картинной галереи им. Д. А. Трубникова в Фурманове, Музейного комплекса «Вятское», Художественного музея Череповецкого музейного объединения, а также в частных российских и зарубежных коллекциях. В настоящее время Антон Братыкин живет и работает в Ярославле.