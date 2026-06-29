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Grand Theft Auto VI теперь доступна для бронирования

By: T1

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Изображение: сайт daboom.ru

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Компания объявила о старте предзаказа на Grand Theft Auto VI – одну из самых ожидаемых игр десятилетия. На данный момент геймерам доступны два издания: Standard Edition и расширенная Ultimate Edition. Мировой релиз проекта состоится 19 ноября 2026 года на консоли PlayStation 5.

Для тех, кто оформит предзаказ, предусмотрена предзагрузка цифровой версии – она станет доступна уже 12 ноября, за неделю до официального выхода. Это позволит запустить игру в первую же минуту после релиза. Кроме того, издатель добавляет ко всем цифровым предзаказам бонус – месяц подписки GTA+.

Оформить бронирование можно на сайте МТС Оплата. Оплата принимается через Систему быстрых платежей (СБП) с карт любых российских банков или списанием средств с лицевого счёта абонента МТС. После подтверждения платежа на указанную электронную почту придёт ваучер и подробная инструкция по активации.

Руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун отметил, что геймеры ждали новую часть 13 лет – GTA V вышла ещё в сентябре 2013 года, разойдясь тиражом более 200 миллионов копий и став одной из самых кассовых и высокооценённых игр в истории. Ажиотаж вокруг GTA VI только нарастает, проект уже называют самым дорогим медиапродуктом в истории человечества. «Мы стараемся давать нашим пользователям доступ ко всем актуальным новинкам, поэтому запустили предзаказ одновременно с мировым стартом», – подчеркнул Пальчун.

Базовая версия включает главную сюжетную линию Джейсона и Лусии в вымышленном штате Леонида. Ultimate Edition дополнит игру бонусами для сюжетной кампании, а также эксклюзивным транспортом, оружием и косметическими опциями – например, причёсками для героев.

Действие новой части развернётся в полюбившемся фанатам неоновом Вайс-Сити, однако теперь карта охватывает целый штат Леонида, прототипом которого стала реальная Флорида. Игроков ждут контрастные локации: от деловых районов мегаполиса до болотистых низин, курортных островов и заповедных лесов. Перемещаться по миру можно будет на автомобилях, мотоциклах, катерах и авиации. Помимо криминальных приключений, игра предлагает детальную симуляцию жизни: персонажи смогут посещать спортзалы, заниматься каякингом, дайвингом, рыбалкой, мини-гольфом и другими активностями.

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