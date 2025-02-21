«Граница миров»: СТС представил новую фэнтези-комедию

В особняке на Волхонке состоялась светская премьера сериала «Граница миров». Первыми фэнтези-комедию увидели исполнители главных ролей Анна Снаткина, Денис Нурулин, Ангелина Поплавская, Маргарита Дьяченкова, Александр Яцко, а также их коллеги, блогеры и музыканты: звезда «Ландышей» Ника Здорик, «папина дочка» Полина Айнутдинова, актёры «Молодёжки» Владимир Зайцев, Влад Канопка и Диана Милютина, Илана Юрьева, Анна Банщикова, Маша Лобанова, Лянка Грыу, Иван Чебанов и другие.

Открыл мероприятие генеральный директор СТС Александр Акопов. «СТС производит большое количество проектов, и, казалось бы, я не должен выделять любимчиков. Но в данном случае ничего не могу с собой поделать: люблю фантастические комедии ещё со времён «Людей в чёрном»», — признался он.

Новый сериал СТС расскажет историю одноимённой секретной службы, которая защищает людей от мира нечисти, пересекающей границу в туристических целях. Необычной организацией, расположенной в городском здании НИИ, руководит Павел Никитич (Николай Добрынин). Он и другие сотрудники (Даня Киселёв, Денис Нурулин, Анна Снаткина, Маргарита Дьяченкова, Иван Зайцев) следят за прилежным поведением русалок, оборотней, вампиров и других существ, а помогают им в этом представители Тёмного мира: эффектная вампирша Илона (Ангелина Поплавская) и глава Тёмного интерпола Андрон (Илья Любимов).