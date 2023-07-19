Гранты на поддержку молодых дизайнеров и инженеров раздали на «Тавриде»

На «Тавриде» в Крыму завершился образовательный заезд «Азия в фокусе», посвященный межкультурному сотрудничеству. 352 участника из 64 регионов России и 8 зарубежных стран вместе исследовали историю, реалии и перспективы взаимодействия России и стран Азии в культуре, искусстве и творческих индустриях. 17 из них защитили свои проекты на конкурсе РосмолодёжьГранты. Результат – Мария Киндеркнехт из Перми, Ангелина Тяпушкина из Петрозаводска и Наталья Калугина из Новосибирска рекомендованы экспертной комиссией к присуждению им грантовой поддержки на общую сумму 1 423 000 рублей.

В рамках образовательного заезда «Азия в фокусе» на участие в конкурсе было подано 25 заявок. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышли 17 проектов. По её результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 3 проекта к присуждению грантовых средств на суммы до 530 тысяч рублей. Все три проекта-победителя являются финалистами Акселератора творческих проектов, организованного «Тавридой» в регионах России зимой-весной 2023 года.

Пермячка Мария Киндеркнехт получила 500 000 рублей на съемку веб-сериала про Пермскую промышленность «Инженер – профессия будущего». Документальный сериал в простой и интересной форме познакомит школьников с инженерными профессиями, востребованными в Пермском крае. Каждая из 10 серий будет рассказывать о современных инженерах и изобретателях, о разработках, научных открытиях и информационных технологиях, тем самым развенчивая миф о скучной рутинной работе заводского инженера.

Ангелина Тяпушкина из Карелии направит грант в размере 530 000 рублей на реализацию творческого интенсива для молодых дизайнеров «Карелия своими глазами». Культурно-образовательный проект объединит творческую молодёжь Петрозаводска, которая увлекается дизайном и моделированием одежды, графическим дизайном (с использованием технологий искусственного интеллекта), а также историей и культурой родного края. В рамках полугодового интенсива творцы будут развивать дизайнерские навыки, изучать особенности и детали карельской народной культуры и осваивать современные стили и технологии в моде и дизайне. Участники проекта своими руками создадут коллекцию одежды, которую представят на итоговом показе.

Проект по продвижению личного бренда начинающих дизайнеров «Бренд-лаборатория» реализует Наталья Калугина из Новосибирской области, получившая грант в размере 393 000 рублей. Проект станет настоящей лабораторией формирования и развития предпринимательских навыков в сфере легкой промышленности для тех, кто хочет развивать свой бренд, превратив хобби в законный и успешный бизнес. В финале насыщенной образовательной программы пройдет проектная сессия, где участники выступят с презентацией своих брендов перед предпринимателями и потенциальными инвесторами.

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