Граждане России назвали возрождение культуры и духовности главным приоритетом

Большинство жителей России (31%) считают, что страна нуждается в возрождении культуры и духовности, — такие данные опроса, озвучил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров 20–21 апреля на московском федеральном форуме «Яркие краски креативных индустрий: палитра влияния». Он проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в музыкальном театре «Геликон-опера». Подтверждением реализации этого общественного запроса стали представленные на форуме творческие проекты, профинансированные ПФКИ. На их примере участники изучали методы оценки влияния социокультурных инициатив и их соответствия духовно-нравственным ценностям. Но смена роли государства с «мецената» на «инвестора» трансформировала принцип отбора проектов, которым выделяются деньги.

«Государство заинтересовано в результатах, и оно будет поддерживать не просто творческое самовыражение, а инициативы, связанные с влиянием на человека и общество и служением им», — заявил первый заместитель генерального директора ПФКИ Игорь Соболев.

По его словам, в проекте должна быть рассчитана и доказана востребованность аудиторией, а концепция мероприятий, состав участников и команды — продуманы и спланированы так, чтобы обеспечить считывание смыслов аудиторией.

Требование проведения культурой ценностей — это не бюрократическая прихоть, считает Сергей Пархоменко, эксперт партнерства «Яркие краски креативных индустрий» (ЯККИ), а естественная проверка того, насколько культура отвечает ожиданиям и потребностям общества. Ориентиром служат духовно-нравственные ценности.

В заявке на грант ПФКИ автор обязан выбрать минимум одну из 17, зафиксированных в Указе Президента РФ №809.

По статистике фонда, команды, претендующие на поддержку, чаще выбирают следующие ценности: на первом месте — историческая память и преемственность поколений; на втором — патриотизм; на третьем — приоритет духовного над материальным.

Сработал проект или нет, оценщики понимают, когда изучают результат влияния: что услышала аудитория и в каком объеме. Например, исследование в Донецке показало: участие в фестивале «Музыка детства» повысило значимость совместного творчества для детей (ценность “Коллективизм и взаимопомощь”) на 26,7%.

Именно такая верификация стала новой задачей: теперь от творцов требуется подтверждение, что зритель действительно «считал» заложенные ценности. В 2026 году крупные инициативы (претендующие на грант ПФКИ свыше 20 млн рублей и предусматривающие производство фильмов, театральных постановок, выставок) обязаны вложить в реализацию проекта исследования профессиональных социологов.

Работа над методологией такой оценки ведется последние три года при поддержке ПФКИ партнерством «Яркие краски креативных индустрий» (ЯККИ). По словам руководителя АНО «Эволюция и филантропия» Ольги Евдокимовой, в работу вовлечено более 400 участников. Первая волна проекта охватила восемь социокультурных инициатив, вторая — уже тридцать и больше ориентирована на регионы (в линейку направлений входят Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Хабаровск, ДНР).

Мероприятие в «Геликон-опере» стало площадкой, где эксперты, грантополучатели, представители министерств и исследовательских центров и вузов сверили подходы и обсудили, как сделать измерение ценностного влияния частью повседневной проектной культуры.

«Пока мы недооцениваем социокультурные проекты как инструмент развития территории, общества, личности, хромают результаты этого развития. Очень важно иметь подтверждение того, что культура влияет на жизнь городов, на счастье и здоровье жителей. Работа с оценкой позволяет внимательно исследовать результаты и выделять даже маленькие подтверждения влияния», — отметила Наталья Сергиевская, генеральный директор Фонда «Будущее время», партнера ЯККИ, ставшая одним из спикеров форума.

