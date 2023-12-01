Греция: избранность коллекции

В музее-заповеднике «Остафьево» - «Русский Парнас» представлена выставка «Греческий сюжет. Страницы жизни и художественные коллекции князя Н.Б. Юсупова» из собрания государственного музея-заповедника «Архангельское»

Название выставки очень точное, ибо для неё отобраны знаковые экспонаты скульптуры, живописи, книжного искусства. Древняя Греция подарила миру античности, с которой русские аристократы не только жили, но и учились, а также собирали коллекции.

Николай Борисович Юсупов был именно из таких. Более трети представленных предметов на выставке никогда не выставлялись прежде, сам же хозяин собрания знал не только греческий, но и латынь. Одним из редчайших экспонатов книги стал каталог собственной библиотеки князя Юсупова (Catalogue De La Bibliotheque du Prince Youssoupoff), содержащий сведения о 10859 книгах, в которых указаны 16 тематических разделов с указанием автора, названия, года, места издания и формата.

Слепки резных камней (гемм) – ещё одна жемчужина коллекции, по ней можно не только представить, но и изучить мифологию Древней Греции и древнего Рима.

Мы можем увидеть картины французских художников, написанных на древнегреческие мотивы. Они ведут нас в наше детство, где царствовал Зевс, и всё подчинялись его воле, где Аполлон преследует любимую им нимфу Дафну, однако та взаимностью не отвечает, но её мольбы богам породили прекрасное лавровое дерево, ставшее затем священным для бога – покровителя искусств и света.

Отзвуки древнегреческих мифов находят своё воплощение не только в картинах, но и в фарфоровом искусстве. Интересы князя Николая Борисовича Юсупова простираются от философии до архитектуры, изобразительного искусства, нумизматики, путешествиям, картографии.

Однако, быть может, главным в выставочном проекте – есть мечта и память о прекрасном, ибо античность – это красота во всём: в физическом теле, мысли, чувстве, изображении, в вазах и подсвечниках, чашах с гирляндами цветов, наконец, в мифе, который живёт с нами и по сей день.

Марина АБРАМОВА