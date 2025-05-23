Григорий Лепс и Андрей Давинчи решили «Заново начать» и выпустили песню о наболевшем

Артисты объединились в решении знакомой многим мужчинам проблеме, а именно – урегулировании статуса забуксовавших отношений. Выход из ситуации нашли воистину мужской: рубанули с плеча и самоустранились из жизни женщины. В грустной по содержанию, а оттого крайне смешной по форме композиции певцы наперебой перечисляют все, что согласен оставить лирический герой своей ненаглядной на прощание, а также убедительно просят ее перестать выкручивать яй… Отпустить и забыть. Что тут скажешь, было.

«Заново начать» – это идеальный пример дуэта: парты Давинчи подогревают и без того кипящий чайник, а голос Григория Лепса добивает той самой эмоцией, которую только Лепс дать и может. Совет сильной половине человечества – припев прилипает к памяти моментально, поэтому хорошо подумайте, прежде чем включать трек в присутствии своих вторых половинок. Вы ведь потом совершенно точно повторите строчки вслух… Разумеется, аргумент, что вам просто очень понравилась песня будет чистейшей правдой, но гарантировать его успех в вашей защите мы не можем.