Григорий Лепс, Сергей Лазарев и Александр Домогаров в программе «Светская хроника»

В пятницу, 4 августа, в 23:10, смотрите премьерный выпуск проекта «Светская хроника»! Теперь звезды стали еще ближе – программа выходит в новое, более удобное время! Захватывающие истории из жизни кумиров, настоящие расследования, эксклюзивные интервью и уникальные кадры! Звезды становятся гораздо ближе в вечернем эфире программы «Светская хроника».

В новом выпуске:

Григорий Лепс рассказал о новом романе. Какая разница в возрасте у артиста с его возлюбленной? Правда, что у них свободные отношения? Как певец изменился после развода? Хочет ли еще детей? Из-за чего мечтает поскорее уйти на пенсию? И почему до сих пор называет свою бывшую супругу – официальной женой?

Сергей Лазарев раскрыл тайну: как есть сладкое и не толстеть! В чем секрет стройного тела певца? Из чего состоит рацион артиста? Каким спортом занимаются его дети? Что запрещает им звездный отец? И кем хотят стать наследники знаменитости?

СМИ пишут: Александр Домогаров женился! Кто стал четвертой супругой актера? Почему он тщательно скрывает личную жизнь от общественности? Как звезда кино отметил недавний юбилей?

Эти и другие новости из жизни своих кумиров в программе «Светская хроника» на Пятом канале!

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.