Григорий СУХОВ: «Именно команда достигает успеха и высот»

Григорий Сухов - директор хип-хоп исполнителя и актера Глеба Калюжного, продюсер, основатель звукозаписывающей студии «Павда Records», участник группы «2Man». Мы встретились с Григорием и узнали о том, кто такой директор артиста, с какими трудностями приходится сталкиваться каждый день в работе с медийным человеком и в чем же секрет успеха, а также поговорили о знакомстве и сотрудничестве с Глебом Калюжным и самом запоминающемся выступлении группы «2Man».

– Григорий, вы работаете с Глебом Калюжным, автором и исполнителем собственных песен, а также очень известным актером. Расскажите, как вы познакомились? С чего началось ваше сотрудничество?

– Наше сотрудничество началось с первого дня знакомства. Я делал молодежные рэп и хип-хоп вечеринки, на одной из которых, в качестве участника, появился Глеб со своей командой поддержки из друзей и одноклассников. Молодой пацан, активный, талантливый, где-то немножко дерзкий, ему на тот момент было 11-12 лет. Когда мы на сцене батлили и фристайлили, между нами пробежала творческая искра, в тот день я сразу же сказал, что это будущий русский Джастин Тимберлейк. Мои коллеги - партнеры тогда посмеялись и сказали: «Гриш, что ты в нем нашел?». Правда, я с теми партнерами уже не работаю, а с Глебом мы дружим, сотрудничаем и являемся семьей вот уже 12 лет.

– Расскажите, какие сферы деятельности охватывает директор артиста во время своей работы?

– Директор артиста - этот тот человек, который охватывает все сферы деятельности. Управленец, который должен организовывать график занятости артиста, а также поддерживать коммуникацию с пиарщиком, таргетологом, клипмейкерами, саунд - продюсерами и студией звукозаписи. В данном случае, я еще являюсь и киноагентом, поэтому занимаюсь кино, рекламой, различными интеграциями. Это многопрофильный путь, сложный, тернистый, но зато благодарный, как в энергетическом плане, так и психологическом.

– С какими трудностями и проблемами сталкивается директор в своей работе?



– Всегда по-разному. Бывают трудности в силу разных обстоятельств, когда все зависит от графика занятости по съемкам в проектах или интервью, его киносмен, музыкальных концертов, поэтому не всегда есть возможность реализации во всех поприщах, которых хочется. А бывают сложности, когда артист в чем-то сомневается или же какие-то личные дела, в таком случае директор помогает не только в бытовых, но и в эмоциональных сферах. Иногда бывает и такое (смеется). Я сейчас говорю не конкретно о Глебе, а об артистах в целом, так как я сотрудничал с разными исполнителями и медийными личностями, поэтому делюсь своим личным опытом.

– Когда обычно артисты начинают работать с менеджерами или директором: с самого начала своего творческого пути или после того, как он уже сделал первые шаги в музыке?

– Если брать наше сотрудничество с Глебом, то оно состоялось еще до начала съемок фильма «14+», весной 2011 года. До этого мы только общались и готовились к сотрудничеству. Сначала я был в роли компаньона, продюсера, где-то инвестора, а уже потом - директора, менеджера и т.д. Но бывает и наоборот, когда артист уже сделал первые шаги и ему нужен директор или хотя бы менеджер, чтобы решать рабочие вопросы.

– Вы упомянули, что ранее выступали с Глебом, расскажите, как начинался Ваш музыкальный путь?



– Изначально у нас была группа «2Man». Мы ездили в туры, много выступали, в том числе на Дне Города; ежегодных фестивалях «HIP-HOP MAYDAY» и «Большой Рэп» в Лужниках, где на тебя смотрят десятки тысяч людей; у нас было, и есть несколько клипов, которые набрали несколько миллионов просмотров в социальной сети «ВКконтакте», причем был неплохой стриминг для того времени, когда он развивался на первоначальной стадии; естественно, сделали крутой саунд, который попал в отечественные сериалы на ТНТ; ротировались на ТНТ Music Radio.

– Расскажите о самом запоминающемся выступлении в вашей карьере.

– Самое яркое выступление - это Лужники, ежегодный фестиваль «HIP-HOP MAYDAY». Мы выступали с крутым треком «Черный чай», пришло огромное количество людей послушать рэп и хип-хоп, они подпевали вместе с нами. Было очень эмоционально, адреналин зашкаливал, но, хочу отметить, что мандраж перед выходом на сцену ушел. Во время нашего выступления все скандировали: «Все любят черный чай». Это было незабываемо.

– Какие советы Вы, как опытный музыкант и продюсер, могли бы дать молодым и начинающим артистам?



– Самое главное - не бояться, действовать продуктивно и рационально. Не всегда идти на поводу у своих эмоций и думать, что ты, как музыкант, один можешь добиться всего сам. Так не бывает. Если не инвестор или спонсор, то должна быть команда: менеджер саундпродюсер, SMMщик или таргетолог, агент, концертный директор и т.д. Именно команда достигает успеха и высот.

– Как, на ваш взгляд, стриминг и соцсети повлияли на индустрию?

– Достаточно быстро стало появляться много интересных, талантливых артистов, как грибов после дождя. Все это подхватил стриминг и стал монетизировать популярность музыкального артист, вводя роялти (прим. ред. – «денежное вознаграждение») за прослушивания и подписки на диджитал площадки артиста. Это очень здорово поддерживает индустрию, молодых артистов и их команды.

– Сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к винилу — планируете ли вы издавать музыку Глеба на пластинках?

– Интерес к винилу, скорее, дань ретро-моде. Как говорят: «Мода циклична и все новое — это хорошо забытое старое». Что касается выпуска музыки Глеба на виниле, то вряд ли это будет массово. Скорее, это будет в виде подарков, либо для личных коллекция, но на данный момент пока не планируем.

– В чем, по-Вашему мнению, секрет успеха?

– По моему мнению секрет успеха это в том чтобы местать вмизуализировать идти к своей цели, постоянно трудиться, ни смотря ни на что не сдаваться, и соотвественно, двигаться вперед со своей командой еденомышлиников. Чем больше людей будет верить в одну и ту же мечту идти к одной и той же цели, тем успех быстрее придет. Спасибо.

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