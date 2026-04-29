«Грозовой перевал» на «Золотой Маске»: исторический дебют Севастопольского театра оперы и балета в Москве

На Новой сцене Большого театра России состоялся конкурсный показ балета «Грозовой перевал» Севастопольского государственного театра оперы и балета в рамках Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Спектакль был представлен членам жюри премии – и одновременно собрал полный зал: московские зрители вновь пришли на постановку, не оставив в зале свободных мест.

Для Севастопольского театра оперы и балета это выступление стало историческим: драмбалет, номинированный в категории «Современный балет», впервые в истории молодого театра вошел в число финалистов главной театральной премии, которая объединяет лучшие спектакли со всей страны.

Президент премии и фестиваля Владимир Машков отметил: «Сегодня 42-й по счету спектакль в рамках Фестиваля «Золотой Маски». Наша география расширяется. И в этом году у нас впервые представлены спектакли из Магадана и Севастополя – одного из самых красивых, культурных, сильных, с невероятной историей городов».

«То, что балет «Грозовой перевал» вошел в число финалистов «Золотой Маски» – знаковое событие для Севастопольского театра оперы и балета, – подчеркнул художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков. – Сегодня мы вновь выходим на Новую сцену Большого театра – год назад здесь с успехом прошла московская премьера спектакля, наши первые гастроли в истории театра, а сегодня театр выступает уже как номинант «Золотой Маски». Это результат огромного труда всей команды – постановщиков, артистов и всех, кто создавал этот спектакль».

Хореограф-постановщик Джона Пол Кук обратился к роману Эмили Бронте – одному из самых страстных и трагических произведений мировой литературы – и перенес его на язык танца, органично соединив классическую и современную хореографические школы. Каждый образ в спектакле тщательно проработан: за каждым движением читаются характер и судьба героев.

Особую роль в создании атмосферы играет сценография Лилии Хисматуллиной, лауреата Государственной стипендии Правительства РФ. Через систему выразительных метафор на сцене возникает не просто антураж, но живая среда обитания персонажей. Световое решение Андрея Костюченкова завершает этот образ: холодные оттенки подчеркивают надломленность героев и сгущают драматическое напряжение.

Музыку к спектаклю написала и аранжировала доцент Московской консерватории Татьяна Шатковская. В партитуре звучат произведения Филипа Гласса и Хильдур Гуднадоуттир, а также ирландские мелодии – вместе они создают звуковой мир, в котором строгость и хрупкость существуют нераздельно. За дирижерским пультом Московского молодежного камерного оркестра (художественный руководитель и главный дирижер – Валерий Ворона) выступил музыкальный руководитель спектакля, приглашенный дирижер Большого театра Артём Абашев.

Главные партии исполнили: художественный руководитель балетной труппы Севастопольского театра оперы и балета, прима-балерина МАМТ Ксения Рыжкова, премьер Севастопольского театра оперы и балета Дмитрий Соболевский, хореограф-постановщик Джона Пол Кук, ведущая солистка Севастопольского театра оперы и балета Валерия Соболевская, премьер Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Андрей Орлов, первая солистка Севастопольского театра оперы и балета Марина Арсеньева и солист московского театра «Геликон-опера» Григорий Соловьев. Также в постановке были заняты воспитанники Севастопольской государственной академии хореографии.

По завершении показа директору Севастопольского государственного театра оперы и балета Анне Касаткиной был вручен памятный знак «Золотой Маски».