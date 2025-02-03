ГРУ передаёт рассекреченные документы о Ялтинской конференции в Музей Победы

4 февраля в Музее Победы состоится официальная церемония передачи архивных документов Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ о подготовке и проведении Ялтинской конференции. Материалы рассекречены к 80-летию переговоров лидеров стран антигитлеровской коалиции и впервые будут представлены широкой аудитории.

Документы в дар музею вручит доктор исторических наук, генерал-лейтенант Вячеслав Кондрашов. В церемонии также примут участие заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин, сын вице-адмирала Ильи Азарова Владимир Азаров, историк спецслужб Андрей Ведяев, член исполкома Всемирного совета мира Александр Мудрагей, председатель Совета ветеранов Россотрудничества Игорь Пузаков, представители Министерства иностранных дел РФ и другие почетные гости.

Передача документов пройдет в рамках церемонии открытия выставки «Ялта 1945: фундамент нового мироустройства» (6+). Уникальные рассекреченные материалы станут экспонатами выставки, и все посетители музея смогут ознакомиться с ними. Экспозиция создана Музеем Победы при участии Государственного исторического музея, с привлечением материалов ведущих архивов России. Всего в нее войдут более 150 подлинных экспонатов: документы, карты и схемы, военная форма и одежда дипломатического корпуса МИД СССР, награды, листовки, плакаты, печатные издания, оружие, инструменты и приборы Красной армии и флота, скульптуры и графика. В витринах будут представлены подлинные личные вещи Иосифа Сталина, Андрея Громыко, Николая Кузнецова и других участников конференции. Гости музея увидят уникальные фотографии, запечатлевшие хронологию работы конференции и личных встреч «большой тройки».

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва