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Группа AY YOLA объявлена новым Послом Международного музыкального конкурса «Интервидение»

editor
By editor
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ay yolla группа
Фото © пресс-служба Международного музыкального конкурса «Интервидение»

На площадке фестиваля «Таврида.Арт» был объявлен новый Посол Международного музыкального конкурса «Интервидение», которым стала российская этно-поп группа AY YOLA.

AY YOLA – это музыкальное трио из Башкортостана, создающее современную этномузыку, вдохновлённую древним эпосом «Урал-Батыр». Проект объединяет древние образы и традиционные инструменты с электронной музыкой и живым звучанием. Участники коллектива – Адель Шайхитдинова, Ринат Рамазанов и Руслан Шайхитдинов, каждый из которых привнёс в проект свой уникальный опыт.

Творческий путь группы начался в 2024 году, и за довольно короткий срок она смогла обрести популярность и любовь слушателей, а песня Homay стала её визитной карточкой, собрав миллионные прослушивания на различных музыкальных платформах во многих странах мира.

«Для нас стать Послами “Интервидения” – это не просто честь, это продолжение того, что мы делаем в музыке. Ведь наш главный принцип – соединять эпохи и культуры через музыку, а Конкурс создан именно для такого диалога. Мы верим, что “Интервидение” объединит таланты со всего мира, и с гордостью будем представлять его ценности», – отметили участники группы.

«Наш музыкальный путь – это постоянный поиск точек соприкосновения между традицией и современностью. Каждая наша песня – будто древний обряд, переосмысленный через призму сегодняшнего дня. Поэтому для нас стать Послами “Интервидения” – больше, чем просто сотрудничество, это родство душ», – добавили они.

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