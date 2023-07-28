Группа Billy’s Band анонсировала выход нового альбома вместе с поклонниками

Петербургская группа Billy’s Band выпустит новый студийный альбом «В ШЛЯПЕ». Он выйдет осенью 2023 года при поддержке поклонников творчества группы.

В рамках нового, седьмого альбома музыканты уже успели выпустить три трека: «Старомоден», «Ты мерещишься мне» и «Мама забери». На пластинке будут ещё 11 композиций.

Billy’s Band запускает краудфандинг для нового альбома, чтобы дать возможность поклонникам стать участниками творческого процесса. Группа выпускает альбом с помощью краудфандинга: предзаказы открыты на платформе Boomstarter.ru. Участники краудфандинга получат ряд привилегий: они смогут услышать новый альбом в цифровом виде еще до официального релиза и побывать на серии специальных закрытых концертов в Москве и Санкт-Петербурге, где с музыкантами можно будет пообщаться лично. На Boomstarter.ru можно сделать предзаказ нового альбома в цифровом формате, который обеспечивает звучание без потери качества.

«Новый альбом — всегда трудоемкий и непростой путь, финальные стадии которого мы будем рады пройти вместе с поклонниками. Участники краудфандинга первыми услышат альбом, смогут побывать на закрытых предварительных прослушиваниях и специальных концертах. Можно будет пообщаться и познакомиться лично, получить памятные подарки, мерч и эксклюзивные коллекционные диски с автографами и пожеланиями лично от каждого из нас», – говорит Билли Новик, лидер группы Billy's Band.

Запись альбома «В ШЛЯПЕ» идёт на петербургской студии The Hat Records. Над альбомом работают участники группы Billy’s Band и приглашенные музыканты, звукоинженеры и звукорежиссеры. Альбом планируется выпустить на музыкальном лейбле Polygon Records, который специализируется на цифровой дистрибуции.

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