Группа «Бостонское чаепитие» выступит на фестивале «Ведаю путь»

12 ноября IV Фестиваль эзотерики и самопознания «Ведаю путь» пройдет в формате Практикума сакральных вибраций в легендарном московском клубе «Китайский лётчик Джао Да» (зал «Веранда»). Акцент будет сделан на музыку, на сакральность звука.

В программе:

звуковые медитации;

рассказы об удивительных инструментах – китайских, арабских, древнерусских;

музыкальные путешествия – выступления;

мастер-классы игры на экзотических инструментах.

Фестиваль будет проходить весь день 12 ноября, с 13.00 до 21.00, и завершится специальным концертом группы «Бостонское чаепитие» - коллектива автора и продюсера фестиваля «Ведаю путь» Владимира Преображенского (азиатский прогрессив-джаз, фьюжн, джаз-рок).

Фестиваль «Ведаю путь» собирает вместе специалистов, изучающих сакральные знания различных мировых традиций, учений и практик, целителей, представителей альтернативных направлений медицины, практикующих экстрасенсов, тарологов, а также людей искусства.

Это мероприятие с особой творческой атмосферой, где встречаются люди разных духовных взглядов и конфессий. Объединяет их альтернативный способ познания и взгляда на реальность, отличный от общепринятого, зафиксированного официальной наукой. Вы попадаете в особый чарующий мир, где можете найти ответы на самые сокровенные вопросы!

Среди участников:

Ансамбль «Ба инь» — единственный в России профессиональный коллектив исполнителей на традиционных китайских музыкальных инструментах, таких как цитра гуцинь, флейты сяо и дицзы, окарина сюнь. Создатель и руководитель ансамбля — преподаватель класса китайской музыки, ученица Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсиня Анастасия Новоселова.

Группа «Традиционный гаудия-вайшнавизм« (Солистка — Ямуна даси).

Школа восточных барабанов «Дарбакеш» откроет нам чарующий мир ритмов Востока, с их необычными размерами и причудливым звукоизвлечением. Ведет занятия известный музыкант и опытный педагог Сергей Кузнецов.

и другие.

Посетить мероприятие https://maestro-agency-pr.timepad.ru/event/2549802/

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