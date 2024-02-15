Группа Gypsy Jack презентовала релиз рок баллады «The song of the mermaid»

12 февраля состоялся релиз рок баллады «The song of the mermaid» от Gypsy Jack. Это не легенда из карибского эпоса, а реальная романтическая история которую невозможно забыть.

Одной лунной ночью на океанском побережьи Кубы начался красивый роман. Но океан разлучил влюбленных навсегда, оставив лишь воспоминания, в которые вы можете окунуться, послушав эту песню.

«The Song of the Mermaid», написанная Йорди Л’Анжелем — это песня о любви, способная пробудить в слушателях страсть, ностальгию, а также понять, что боль от расставания пропорциональна красоте пережитой любви.

Песня, которая, летя над бескрайними водами океана, соединяет две души, преодолевая любые расстояния. «Dedicated to K.R Morrison»

Группа Gypsy Jack была создана лидером и вокалистом коллектива, Yordi L’Angelle. Микс первоклассных музыкантов из Кубы, России и Белоруссии в Москве.

Они настоящие. Они безбашенные. Гремучая смесь профессионализма и хулиганства. Огромный репертуар – от хитов всех поколений до авторского материала. Вдохновением являются темные уголки души в которые не каждый отважится заглянуть, песни обладают темной, романтичной атмосферой с блюзово-роковым звучанием. Их харизма и профессионализм заставляет жюри на шоу «Голос» танцевать в своих креслах. Gypsy Jack всегда желанные гости в байкерских клубах Harley Davidson, Hells Angels и Bikers Brothers. Хэдлайнеры Russian Woodstock. Постоянные Участники на больших музыкальных фестивалях EL Wine, John Calliano и SandlerFest.