Группа «Ключевая» представит в LIFE PUB «Лучшее»

Коллектив, в 2022 году отметивший свой 25-летний юбилей, решил сделать экскурс по песням, которые с рождения группы до нынешних времен являлись некими ступенями развития: и это будут не только песни в электрическом звучании, но и акустический блок сольного творчества лидера «Ключевой» Максима Аншукова.

Сам фронтмен так рассказывает о предстоящем событии: «Концерт останется в памяти как теплый и залихватский. Кроме веховых песен уже традиционно будут и премьеры, и другие приятные сюрпризы. Так как мы встречаемся в пятницу — впереди будут целые выходные, поэтому приглашаем вас провести замечательный вечер с нами в LIFE PUB 15 сентября».

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