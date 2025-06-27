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Группа «Комната культуры» выпустила саундтрек к сериалу ТНТ «Остаться друзьями»

editor
By editor
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группа комната культуры с актрисой софьей зайкой
Фото © пресс-служба ТНТ

На всех музыкальных платформах доступна заглавная песня к новому сериалу производства телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production «Остаться друзьями» — трек с одноимённым названием, написанный и исполненный популярной группой «Комната культуры».

Солист группы «Комната культуры» и автор хитов «Поезда», «Море», «Самолёты» Женя Трофимов работал над саундтреком к истории о любви, разводе и дружбе, которую зрители увидят на ТНТ. Трек «Остаться друзьями» стал эмоциональным лейтмотивом всего проекта: именно с этой песни начинается первая серия, и именно она закольцовывает сюжет в финале сезона, появляясь в новой интерпретации.

«Песня “Остаться друзьями” была написана специально для этого сериала, — говорит Женя Трофимов. — Мы познакомились с продюсерами и авторами, и возникла идея сделать трек, который продолжит смысл истории. В итоге оказалось, что песня стала ключевой частью проекта, своего рода эмоциональной основой всего сезона. Нам хотелось передать ощущение, что после расставания люди всё равно могут остаться друзьями, продолжать встречаться, проживать жизнь вместе — без ссор и обид. Мы с ребятами представляли себе медленный танец людей, стоящих перед выбором: расстаться или попытаться сохранить важное друг для друга».

Режиссёр сериала Урал Сафин отмечает: «Мы искали музыку, которая подчеркнёт лиричность истории, её честность и противоречия. Женя и его команда предложили несколько версий, и мы с шоураннером Иваном Барановым вместе направляли процесс, исходя из драматургии. В результате появился трек, который стал звуковым символом всей истории. Я не хочу раскрывать детали, но в финале сезона песня приобретает ещё больший смысл».

По словам Сафина, сотрудничество с Трофимовым началось задолго до съёмок: его песни звучали в наушниках, когда только формировалась стилистика сериала. А сценарист Иван Баранов признался, что одна из сцен проекта была написана под песню Жени «Номер».

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