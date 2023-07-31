Группа компаний «Мать и Дитя» и художественная галерея G Gallery представляет экспозицию картин «Многоцветье» в рамках проект «Арт-терапия»

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Выставка «Многоцветье» - это коллекция картин, с изображением цветов, пейзажей, выполненных в различных живописных техниках. Произведения передают яркое цветочное настроение, приглашая зрителя в красочный мир цветов.

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Каждый художник работает в авторской технике и с узнаваемым почерком.

G Gallery стремится популяризовать искусство современных авторов, живущих в регионах, предоставляя им новые возможности выездных экспозиций.

Куратор: Екатерина Самитина. Художники: Елена Островская (г. Самара), Елена Комарова (г. Оренбург), Людмила Пономарева (г. Екатеринбург), Инна Сумина (г. Москва), Александра Вемс (г. Екатеринбург), Лара Колчина (г. Самара).

Возраст: 6+

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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