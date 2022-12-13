Группа «Крематорий» выпустила вестерн-клип «Бар «Под дулом револьвера»»

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Группа «Крематорий» выпустила вестерн-клип «Бар «Под дулом револьвера»». Это песня с альбома «Охотник», вышедшего в 2021 году. Режиссером и автором идеи выступил Андрей Богатырёв, известный по фильму «Красный призрак». Премьера клипа сначала прошла на концертах в честь дня рождения группы в Москве и Санкт-Петербурге. В преддверии выхода клипа «Крематорий»

Ранее «Крематорий» рассказали, что клип было смонтирован в двух вариантах. Второй вариант на версию песни на английском языке ожидаем позже.

Смотрите на цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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