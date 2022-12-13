Группа «Крематорий» выпустила вестерн-клип «Бар «Под дулом револьвера»». Это песня с альбома «Охотник», вышедшего в 2021 году. Режиссером и автором идеи выступил Андрей Богатырёв, известный по фильму «Красный призрак». Премьера клипа сначала прошла на концертах в честь дня рождения группы в Москве и Санкт-Петербурге. В преддверии выхода клипа «Крематорий»
Ранее «Крематорий» рассказали, что клип было смонтирован в двух вариантах. Второй вариант на версию песни на английском языке ожидаем позже.
Смотрите на цифровых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.