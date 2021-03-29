Группа «Курара» выступит в Москве с презентацией новых синглов

Одна из визит­ных кар­то­чек совре­мен­ной ураль­ской сце­ны — груп­па «Кура­ра» — при­е­дет 8 апре­ля в Моск­ву, что­бы на сцене клу­ба «16 тонн» сыг­рать дол­го­ждан­ный кон­церт, пере­не­сён­ный с зимы. Но теперь-то, несмот­ря ни на что, он точ­но состоится.

В про­грам­ме всё, что вы люби­те, что поё­те, что слу­ша­е­те по ночам и в дол­гих про­гул­ках, чем дели­тесь с дру­зья­ми в лич­ке и ста­ви­те себе и сосе­дям на пол­ную гром­кость, что цити­ру­е­те, подо что тан­цу­е­те, сме­ё­тесь и гру­сти­те, а так­же два новых сингла — «Чума и Вирт» и «СРБ». «Кура­ра» — рок-груп­па из Ека­те­рин­бур­га, осно­ван­ная в 2003 году, на сче­ту кото­рой восемь сту­дий­ных аль­бо­мов, участ­ник фести­ва­лей «Наше­ствие», STEREOLETO, «Ста­рый Новый Рок», Ural Music Night и др.

Пес­ня «Кура­ра Чиба­на» ста­ла тит­ро­вым саунд­тре­ком сери­а­ла «Мёрт­вое озе­ро», а с тре­ка «Насдвое» начи­на­ет­ся кино­кар­ти­на «Чело­век из Подоль­ска», отме­чен­ная на «Кино­тав­ре 2020» в номи­на­ции «Приз име­ни Мика­э­ла Таривер­ди­е­ва за луч­шую музы­ку к фильму».

В янва­ре 2021 «Кура­ра» при­ня­ла уча­стие в три­бьют-аль­бо­ме Оси­па Ман­дель­шта­ма «Сохра­ни мою речь навсе­гда». В нача­ле мар­та вышел новый син­гл «СРБ», живая пре­зен­та­ция кото­ро­го и состо­ит­ся в Москве этой весной.

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