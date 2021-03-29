Группа «Курара» выступит в Москве с презентацией новых синглов

Одна из визитных карточек современной уральской сцены — группа «Курара» — приедет 8 апреля в Москву, чтобы на сцене клуба «16 тонн» сыграть долгожданный концерт, перенесённый с зимы. Но теперь-то, несмотря ни на что, он точно состоится.
В программе всё, что вы любите, что поёте, что слушаете по ночам и в долгих прогулках, чем делитесь с друзьями в личке и ставите себе и соседям на полную громкость, что цитируете, подо что танцуете, смеётесь и грустите, а также два новых сингла — «Чума и Вирт» и «СРБ». «Курара» — рок-группа из Екатеринбурга, основанная в 2003 году, на счету которой восемь студийных альбомов, участник фестивалей «Нашествие», STEREOLETO, «Старый Новый Рок», Ural Music Night и др.
Песня «Курара Чибана» стала титровым саундтреком сериала «Мёртвое озеро», а с трека «Насдвое» начинается кинокартина «Человек из Подольска», отмеченная на «Кинотавре 2020» в номинации «Приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму».
В январе 2021 «Курара» приняла участие в трибьют-альбоме Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда». В начале марта вышел новый сингл «СРБ», живая презентация которого и состоится в Москве этой весной.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.