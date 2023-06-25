Группа «Марсель» и резиденты арт-кластера «Таврида» выступили на праздновании Дня молодёжи в Крыму

В этом году арт-кластер «Таврида» стал одной из площадок проведения Дня молодёжи от Росмолодёжь. Организаторы мероприятия подготовили для гостей насыщенную программу на площадке в бухте Капсель недалеко от Судака. Её кульминацией стала вечерняя шоу-программа, на которой выступили в том числе поэты проекта «Настоящие», а также резиденты арт-кластера «Таврида» и популярная петербургская группа «Марсель».

Жителей и гостей Крыма, а также участников второго образовательного заезда арт-кластера «Таврида» сегодня пригласили на масштабное празднование Дня молодёжи 2023. В этом году праздник впервые проходит в последнюю субботу июня, а не 27 июня, как было ранее. Днем участников мероприятия ждали полезные мастер-классы, лекции и презентации, а вечером — масштабная шоу-программа.

Сразу после поэтов проекта «Настоящие» на сцену Серф-приюта поднялись резиденты арт-кластера «Таврида». Они представили свое шоу «Молодое искусство». Энергичные и проникновенные номера были посвящены главным ценностям и творческим достижениям нашей страны. Исполнители представили свой свежий взгляд на мир и искусство, исполнили новые авторские треки о любви, силе искусства и единении. Кроме того, в шоу показали современные балетные номера.

В завершении вечера резиденты арт-кластера BELOGAI и Natali Ka выступили на сцене вместе с популярной петербургской группой «Марсель», которая впервые спела в «Тавриде».

Natali Ka рассказала, что она в восторге от такой коллаборации. «Когда-то в далеком 2015 году я выложила в соцсети свой первый кавер, и он был именно на трек «Эта песня для тебя»! Творится история! Я тогда даже не думала, что такое в принципе возможно», — поделилась она.

Основатель группы Степан Ледков заявил, что он очень впечатлен арт-кластером, и группа попала из Санкт-Петербурга в настоящее лето. Он также рассказал, что группа «Марсель» постоянно приглашает молодых артистов выступить на своих концертах — в качестве специальных гостей. «У нас есть традиция. На протяжении всей многолетней музыкальной жизни группы на каждом нашем концерте, как только мы стали известны, выступают молодые артисты. Например, первые выступления группы IOWA были на наших концертах. При этом мы никогда не называли это разогревом, они выступают в середине концерта в качестве специальных гостей. Я отношусь ко всем музыкантам с уважением, мы все братья и сестры, мы все немного сумасшедшие, все крутые!», — объяснил он.

Молодым и талантливым ребятам Степан посоветовал постараться сохранить своё «Я», чтобы артисты оставались такими же, какими были в начале карьеры: искренними, трудолюбивыми, молодыми в сердце. «Нужно пронести это в сердце, иначе в какой-то момент публика перестанет верить», — рассказал он.

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