18 сентября в 20.00 телеканал ТНТ и платформа PREMIER покажут продолжение комедии производства Good Story Media «Иванько» с Линой Миримской, Валентиной Мазуниной, Викторией Заболотной, Денисом Шведовым, Михаилом Тройником, Софьей Лебедевой и Дмитрием Журавлевым в главных ролях. Это трогательная и жизненная история о непохожих друг на друга, но очень узнаваемых женщинах и мужчинах, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются еще больше. Специально для проекта «Иванько» популярная группа «Моя Мишель» записала трек «Лав Ю», который станет его лейтмотивом и прозвучит почти во всех сериях второго сезона, а также был задействован в промо сериала.

«Огромная удача для проекта, что мы смогли договориться о создании специальной лейтмотивной песни с группой «Моя Мишель». Таня Ткачук - не только талантливая певица, но и уникальный автор песен, настоящий сонграйтер, а в сотворчестве с Павло Шевчуком, одним из лучших российских музыкальных продюсеров, получился, на мой взгляд, очень оригинальный трек, отражающий настроение сериала. Я очень рад, что все творческие амбиции в итоге реализовались, и мы все теперь можем наслаждаться результатом», – рассказывает музыкальный продюсер проекта Дмитрий Ланской.

«Такой тонкий баланс между самоиронией и страданиями героинь, очень хотелось перенести это ощущение в песню, при том не упрощая текст какими-то социальными подробностями, а наоборот сделать его очень понятным всем. Отчаяние и легкая язвительность. Героиня находится в бравадном ощущении что все ок и она со всем справится, но на самом деле ей откровенно хреново», – говорит Таня Ткачук (группа «Моя Мишель»).

В первом сезоне главные героини сериала – учительница английского Валя, тамада и танцовщица Настя, учительница биологии Яся - наделали немало ошибок, и теперь они вынуждены разгребать их последствия. Но поскольку выводы, которые мы делаем, тоже часто оказываются ошибочными, жизнь превращается в непрерывный путь из новых ошибок и их исправления.

«Музыка является очень важной составляющей нашего сериала. Она отражает внутреннее состояние героев, их настроение, боль, переживания. То, что обычно не говорят, а чувствуют. Именно через это чувствование и подключаются зрители. Поэтому к выбору музыки мы всегда подходим очень серьезно. После первого сезона был большой зрительский отклик, всем очень понравился саундтрек. Во втором сезоне саундтрек дополнится новыми композициями, которые подсветят новые состояния героев – все они очень разные, из разных миров, у каждого своя музыкальная тема. И нам повезло, что «Моя Мишель» смогли создать композицию, которая отражает общий вайб сериала и объединяет таких разных персонажей», – рассказывает автор сценария и режиссер Ксения Воронина.

Во втором сезоне «Иванько», по словам создателей, также прозвучат композиции российских музыкантов Zoloto, Isaac Nightingale, Manizha. Для одной из сцен и финальных титров группа Jukebox записала кавер-версию в стиле соул на песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», а хит Take my love группы Plazma звучит в качестве рингтона телефона главной героини Валентины Иванько.

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