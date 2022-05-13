Группа «Мураками» даёт слово, что впереди только хорошее

Этой весной группа «Мураками» решила дать слово, что впереди только хорошее, и выпустила одноимённый сингл – «Даю слово (только хорошее)». В песне собраны и минорные ноты, и зимние ветра, и надежда на завтрашний день. Это монолог автора о вере в добро и поддержка тех, кто находится за сотни километров от любимых.

«Даю слово (только хорошее)» — песня о вселенной внутри каждого из нас, к которой важно прислушиваться, монолог о вере в добро, — рассказывает лидер команды Диляра Вагапова. — Это моя личная история любви. И что там будет дальше, когда мы будем старше, вообще неизвестно. И станем ли — остается загадкой. Остается лишь верить, что впереди все будет только хорошее».

Поклонники уже могли услышать песню живьём во время весеннего тура «Мураками». Также она обязательно прозвучит 23 июня 2022 года в Москве в Lюstra Bar в рамках акустической программы «На расстоянии вытянутой руки». Приходите петь хором. Впереди нас ждёт только хорошее. Мы в это верим.

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