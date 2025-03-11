Группа RUM’YANA выпустила новинку «Я всё равно буду тебя любить»

В международный женский день группа RUM’YANA совместно с начинающим артистом Твой призрак представила новый романтический хит под названием «Я всё равно буду тебя любить». Коллектив не первый раз уже радует поклонников любовными боевиками. В прошлом году это была песня «Я боюсь потерять». Обе песни выпущены музыкальным лейблом KOMPROMIS PRODUCTION.

Строчки припева: «Даже когда мир весь будет убит, я всё равно буду тебя любить» – сильное заявление о преданности к любимому человеку, которая не сломится даже перед самыми сложными трудностями.

Сингл «Я всё равно буду тебя любить», как и другие песни RUM’YAN-ы передают чувства, которые испытывает каждый человек, а все потому, что это всегда настоящие эмоции. Текст песни описывает интимную атмосферу между двумя людьми, как они проводят время вместе и наслаждаются друг другом.

Солистка группы Яна Завалишина вспоминает: «Как-то ребята из группы сказали мне: может, хватит грустных песен? Сочини что-нибудь радостное. Я пришла домой, музыка полилась и появилась песня «Я всё равно буду тебя любить»».

«Запускаю в небо

Свой бумажный самолёт

О тебе мечтаю

Все я ночи напролёт

До утра не спится

Мне тебя не потерять

«Я тебя люблю» –

Не устану повторять»