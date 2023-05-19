Группа TOBE презентует клип на трек «Катя»

Трек «Катя» в исполнении музыкантов группы TOBE уже звучит из всех студенческих плейлистов и придает весеннего настроения всем обладательницам имени. В каждой молодежной компании найдётся Катюха, которой все пришлют трек «про неё».

Артисты раскрыли кому же посвящена песня:

– Изначально это была другая песня, которую я написал для своей девушки на полгода отношений. Прошло время и я показал её Антону, он сразу зацепился за эту строчку и сделал припев, а потом придумал аранжировку. Эта песня связана с очень близким для меня человеком, к тому же это первый раз, когда я написал текст, а не барабаны, и это все услышали. Поэтому я точно могу назвать «Катю» нашей особенной песней. Ну бросьте, вы сами слышали как она звучит? Она пропитана нежностью и весной. Эта песня про юность и любовь — состояние, когда жадно дышишь полной грудью, всем телом ощущаешь эту магию весны. Когда переслушиваю, то с первых строчек погружаюсь в эту атмосферу юношеской романтики.

Клип уже доступен в социальных сетях группы, а также его можно будет увидеть на музыкальных телеканалах МУЗ ТВ и Music Box Gold.

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