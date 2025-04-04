Группа «Total / Cherkunova» выпустила сингл «Индиго синим»

Группа «Total / Cherkunova» во главе с бессменной солисткой Мариной Черкуновой представляет свою первую премьеру этого года — сингл «Индиго синим». Песня написана самой Мариной в соавторстве с композитором, саундпродюсером и гитаристом группы Ильёй Андрусом. На выходе получился раскатистый приблюзованный трек, который сможет удивить поклонников группы, привыкших к альтернативно-электронному звучанию музыки коллектива.

Песня, припев которой запоминается после первого же прослушивания, претендует пополнить коллекцию самых главных «тотальных» песен. Но, как бы ни сложилась её история, эта песня, как всегда, плод искреннего душевного порыва, которая с трепетом и волнением вышла 4 апреля на суд слушателей.

Сама Марина комментирует работу: «Весна — и моему «внутри» стало просто необходимо подытожить, расставить акценты и высказаться в песне. Я верю, что вы услышите то, о чём шепчет мне сердце».