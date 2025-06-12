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ДомойМоскваГруппа «Зодчие» выступит в День России на фестивале «Арт-футбол 2025»

Группа «Зодчие» выступит в День России на фестивале «Арт-футбол 2025»

editor
By editor
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зодчие
Фото предоставлено PR-сопровождением

В рамках футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол 2025» легендарная группа «Зодчие» выступит с большим сольным концертам в финале выступления участников российской сборной 12 июня в День России в КЗ «Измайлово».

«В сентябре у «Зодчих» будет большой концерт в концертном зале «Градский Холл», мы покажем сильно обновленную программу, — сказал лидер и основатель коллектива Юрий Давыдов. — А 12 июня сыграем и споем лучшее за все годы: начиная с песен «Землекоп», «Наливай!», заканчивая современными «В десятом «Б» не слушали «Любэ»», «Мужчины с пробегом» и другими. Все они будут, естественно, на русском языке. Потому что публика в зале будет в основном русскоязычная, а песен на иностранных языках будет предостаточно в другие дни. Все-таки 12 июня — это День России. Мы будем закрывать выступление нашей сборной. В этот день будет один из самых интересных концертов. С учетом того, что до нас на этой сцене будет давать концерт команда Перу с потрясающей латиноамериканской поп-дивой, звездой мирового уровня Даниэлой Даркур, выступать после нее задача не из легких. Но мы справимся».

X Чемпионат мира по футболу среди артистов — Международный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2025» проходит в Москве в настоящее время.

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