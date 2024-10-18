Группы «Рождество», «Интонация», Поля Ива и другие стали лауреатами премии «SPECIAL AWARD»

V ежегодная церемония награждения «SPECIAL AWARD» – 2024 прошла 9 октября в банкетном зале Hertz. Вот уже 5 год подряд журнал SPECIAL, во главе с главным редактором Натали Косяченко, отмечают лучших из лучших — тех, кто создает тренды, кем восхищаются и любят.

На этом ярком вечере были такие известные личности, как: группа Рождество, Гарик Богомазов (ex. солист гр. Отпетые Мошенники), Группа Ассорти, группа In2Nation, Саша Project, Vlad Zotov, Алекс Анохин, Андрей Соболев, Тиана Лямова, Юлиана Славэр, L Di8 и многие другие.

Среди артистов центром внимания на премии стали сами номинанты:

Группа «Рождество» — Легенды;

Дмитрий Крик — Концертный директор года;

Андрей Соболев — За вклад и развитие российского кинематографа;

Дмитрий Гриневич — Актёр рекламы 2024;

Diva Verona — Медиа — Прорыв года;

Группа «Интонация» — Хиты Поколений;

Поля Ива — Медиа — Открытие года.

Весь вечер на сцене блистал дуэт невероятных ведущих актриса, телеведущая — Ирина Есина и актер кино и телевидения — Дмитрий Гриневич. Невероятной частью этого вечера стал праздничный торт от студии по изготовлению шоу-тортов «Furore» и лично Елены Колеговой и Светланы Поздняковой.