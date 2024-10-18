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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойLIFESTYLEГруппы «Рождество», «Интонация», Поля Ива и другие стали лауреатами премии «SPECIAL AWARD»

Группы «Рождество», «Интонация», Поля Ива и другие стали лауреатами премии «SPECIAL AWARD»

editor
By editor
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special awards ведущие

V ежегодная церемония награждения «SPECIAL AWARD» – 2024 прошла 9 октября в банкетном зале Hertz. Вот уже 5 год подряд журнал SPECIAL, во главе с главным редактором Натали Косяченко, отмечают лучших из лучших — тех, кто создает тренды, кем восхищаются и любят.

На этом ярком вечере были такие известные личности, как: группа Рождество, Гарик Богомазов (ex. солист гр. Отпетые Мошенники), Группа Ассорти, группа In2Nation, Саша Project, Vlad Zotov, Алекс Анохин, Андрей Соболев, Тиана Лямова, Юлиана Славэр, L Di8 и многие другие.

Среди артистов центром внимания на премии стали сами номинанты:

  • Группа «Рождество» — Легенды;
  • Дмитрий Крик — Концертный директор года;
  • Андрей Соболев — За вклад и развитие российского кинематографа;
  • Дмитрий Гриневич — Актёр рекламы 2024;
  • Diva Verona — Медиа — Прорыв года;
  • Группа «Интонация» — Хиты Поколений;
  • Поля Ива — Медиа — Открытие года.

поля ива

Весь вечер на сцене блистал дуэт невероятных ведущих актриса, телеведущая — Ирина Есина и актер кино и телевидения — Дмитрий Гриневич. Невероятной частью этого вечера стал праздничный торт от студии по изготовлению шоу-тортов «Furore» и лично Елены Колеговой и Светланы Поздняковой.

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