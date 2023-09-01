Губернатор Андрей Травников включил новую подсветку новосибирской телебашни РТРС в День знаний

Вечером 1 сентября телебашня в столице Сибири вспыхнет тысячами ярких огней. Торжественный ввод архитектурно-художественной подсветки в эксплуатацию станет финальным аккордом празднования Дня знаний в регионе и ознаменует начало нового телесезона.

На церемонию приглашены губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив, первый заместитель генерального директора РТРС по капитальному строительству и контролю за реализацией государственных программ Олег Адамов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, директор филиала РТРС «Сибирский РЦ» Александр Отцецкий, директор телекомпании ОТС Сергей Эклер и директор ГТРК «Новосибирск» Игорь Павлов.

196-метровая новосибирская телебашня транслирует цифровые и аналоговые телеканалы и FM-радиостанции в радиусе свыше 60 км. Тщательное обследование башни, которое РТРС провел год назад, подтвердило ее отличное состояние и способность выдержать дополнительную нагрузку. Этим летом РТРС смонтировал на башне 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медифасад. Длина гирлянд — 4,5 км, общая стоимость — около 23 миллионов рублей.

Система освещения позволяет управлять яркостью и цветностью каждого пикселя, акцентировать и выделять элементы конструкции телебашни и воспроизводить динамические эффекты. Отличительная черта новосибирской подсветки — более высокое расположение медиафасада: у большинства других башен РТРС медиафасады размещены на отметках от 70 до 90 метров, в Новосибирске — на отметке от 140 до 148 метров. За счет этого видеоролики и надписи на световом панно станут еще более заметными из разных частей третьего по численности населения города России. Помимо 1,6 миллионов жителей полюбоваться башней смогут и многочисленные туристы: ежегодно столицу Сибири посещают свыше 1,3 миллионов человек.

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