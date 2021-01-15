Губернская библиотека дает старт онлайн-эстафете, посвященной 130-летию Осипа Мандельштама

15 января 2021 года библиотеки и читатели Подмосковья отметят день рождения одного из самых значительных русских поэтов ХХ века Осипа Мандельштама. В честь 130-летнего юбилея Губернская библиотека даст старт онлайн-эстафете, посвященной творчеству поэта, и приглашает всех желающих присоединиться и заполнить ленты социальных сетей стихами и фактами из биографии Мандельштама. Хештеги акции – #мандельштам130 и #эстафетаМандельштама.

Правила эстафеты просты: участник записывает и выкладывает видеоролик, в котором читает стихи или переводы, сделанные Мандельштамом, отрывки из его прозы, дневников, писем, и указывает следующих участников онлайн-эстафеты. Содержанием ролика может стать рассказ о малоизвестном факте из биографии юбиляра или из истории его творческого наследия, даже собственные сочинения, посвященные или созданные по мотивам творчества Осипа Эмильевича. Цель эстафеты – напомнить себе и другим об уникальной поэзии Мандельштама, которая не теряет своей глубины, красоты и актуальности по сей день.

Узнать больше о поэте, его прижизненных и посмертных публикациях, любимых книгах и многом другом можно в Центральной библиотеке Фрязино. Здесь уже 20 лет собирают экспозицию, посвященную наследию Осипа Мандельштама, восстанавливают личную библиотеку поэта. Часть документов оцифрована и доступна для просмотра онлайн. Экспозиция во фрязинской библиотеке – одна из редких постоянных выставок, посвященных поэту. Полноценного «Музея Мандельштама» в мире до сих пор нет.

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