«Губы» – Lovesomemama представила новый трек

5 ферваля 2021 года состоялась премьера сингла Lovesomemama — «Губы», который войдет в альбом «Lovesome Airlines». Премьера альбома назначена на 26 февраля. На альбоме ожидается фит с OG Buda.

Сочный, провокационный трек с отчётливой позицией! Просто создан для того, чтобы красивые дерзкие девчонки слушали его в своих плейлистах. Lovesomemama и сама такая. Эффектная блондинка, вдохновлённая современным fashion искусством, записывает вызывающие синглы и не боится осуждения.

Февраль в творчестве певицы обещает быть насыщенным: кроме релиза сингла «Губы», 26 февраля будет представлен альбом «Lovesome Airlines», на котором ожидается фит с OG Buda. Ожидается, что альбом будет творческий и провокационный. В хорошем смысле.

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