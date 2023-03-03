ХАНТЫ-МАНСИЙСК: XXI Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня»

С 3 по 6 марта 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет XXI Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В нем примут участие картины режиссеров из России и 16 зарубежных стран: Аргентины, Индии, Франции, Японии и других. Президентом фестиваля в этом году выступает Эмир Кустурица, отборочную комиссию возглавил Петр Шепотинник, председатель жюри международного конкурса – Павел Лунгин. В фестивале примут участие Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Вячеслав Бутусов и другие артисты.

«Задумав на рубеже веков кинофестиваль в точке, далекой от традиционных «маршрутов» европейского кино, Сергей Соловьев смотрел в будущее. Я счастлив продолжить его дело и рад, что вместе с коллегами мы сможем чем-то помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино и делает первые шаги. Смотр 2023 года поднимает много проблем, о которых герои говорят на разных языках, а режиссеры – в разной стилистике, но когда эти фильмы оказываются рядом, мы видим, как много общего у людей в Аргентине и Индии, Франции и Иране, и до какой степени един для всех язык кино. В век вавилонского непонимания мы ищем для мира язык взаимного принятия, уважения и любви», – рассказал Эмир Кустурица.

На фестивале будут представлены конкурсные программы международных дебютов, российских дебютов, фильмов для детей и юношества «Твое кино», короткометражных фильмов, а также культурная и деловая программы.

Среди участников международного конкурса – картина «Как актриса» Себастьена Байи (Франция), которую зрители «Духа огня» увидят сразу после мировой премьеры на Берлинале, фильм «Клементина» Констансы Фельдман и Агустина Мендилахарсу (Аргентина), только что показанный на Роттердамском кинофестивале, а также отмеченная призами Сан-Себастьянского кинофестиваля картина Парта Саурабха «По обе стороны пруда» (Индия).

Тема «Духа огня» 2023 года – «Культура коренных народов», и важной частью программы станет кино с ярко выраженной этнической спецификой. В рамках конкурса российских дебютов ученица Александра Сокурова Малика Мусаева представит вошедший в программу Берлинале фильм «Клетка ищет птицу», с тонким лиризмом показывающий портрет чеченских деревенских девушек. Михаил Кулунаков как своего рода первооткрыватель кино алтайского региона покажет картину «Тропа», а Никита Добрынин – фильм «Vad’d’a. Мытарства», документальное исследование драматической судьбы народности водь. В рамках международной программы будет представлен фильм «Узлы» Олега Хамокова, снятый на кабардинском языке.

17 картин, снятых начинающими российскими режиссерами, примут участие в конкурсе короткометражных фильмов. Некоторые из авторов уже состоялись в разных профессиях, связанных с кино или театром. Так, среди конкурсантов есть лауреат «Золотой маски» Андрей Стадников – драматург, пьесы которого шли на многих московских площадках, а Алину Насибуллину зритель знает по ролям в фильмах «Хрусталь» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Впервые за свою историю «Дух огня» примет страну-гостя – ей стала Индия. Индийские фильмы принимают участие в конкурсной программе, а обладатель двух «Серебряных Каннских львов» Бауддхаян Мукхерджи станет одним из членов жюри международного конкурса. Кроме того, фестиваль посетит делегация индийских кинематографистов и студентов Института кино и телевидения в Пуне.

Еще одним нововведением фестиваля в этом году станет деловая площадка для обсуждения актуальных вопросов киноиндустрии и обмена опытом между экспертами разных стран. В центре внимания делового блока – этническое и региональное кино России, Индии и ОАЭ, развитие киноискусства коренных народов. К участию приглашены режиссеры, продюсеры, кинопрокатчики, руководители кинотеатров и фестивалей, представители власти.

Продвижению и сохранению самобытной культуры России посвящена специальная номинация: приз получит фильм конкурсной программы, наиболее ярко демонстрирующий уникальность культурных кодов коренных народов и этнических групп. Кроме того, на тему «Коренные народы мира» проходит открытый конкурс микрофильмов, победители которого определяются зрительским голосованием в группе фестиваля в ВК.

Гостей фестиваля «Дух огня» также ждут выступления Юлии Пересильд и Вячеслава Бутусова, спектакли, показы детских и семейных фильмов, презентации, лекции и многое другое.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом почти 20 лет. С 2002 года фестиваль проходит при неизменной поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Культурная программа «Духа огня» подготовлена при содействии генерального партнера – компании «Газпром нефть», которая в течение 17 лет поддерживает фестиваль. В 2023 году компания традиционно наградит лучший российский фильм в специальной номинации «За сохранение культурных традиций». Коммуникационным партнером кинофестиваля выступает фонд Росконгресс.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.