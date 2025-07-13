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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Хирург» уже близко: представлены новые материалы самого ожидаемого сериала по версии фестиваля «Пилот»

editor
By editor
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хирург
Фото © Иви / START

Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой нечего терять после смертельного диагноза — теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остается лишь выбрать, кем быть — хищником или жертвой.

Производством сериала занимается компания Team Films во главе с продюсером Теймуром Джафаровым, а также онлайн-кинотеатры Иви и START. Авторами сценария стали Станислав Иванов и Василий Клепацкий.

В сериале также снялись Ростислав Бершауэр («Красные линии», «Золотое дно», «Натали и Александр»), Маша Мацель («Путешествие на солнце и обратно», «ЮЗЗЗ», «Черное облако»), Анна Завтур («Высокий сезон», «Лихие», «Путешествие на солнце и обратно»), Вильма Кутавичюте («Отчим», «Трудные подростки», «Контакт»), Софья Аржаных («Цикады», «Подростки в космосе»), Евгений Санников («Неверные», «Улица Шекспира»), Федор Федотов («В парке Чаир», «Мир! Дружба! Жвачка!») и другие.

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