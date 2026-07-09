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Санкт-Петербург

Хиты и неон: «Звезды Хайпа» покорили «Белые ночи» в Петербурге

By: editor

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Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

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8 июля Санкт-Петербург на один вечер стал столицей молодёжной музыки и блогерского драйва: на легендарном фестивале «Белые ночи» с триумфом прошёл концерт «Звёзд Хайпа» от «Русской Медиагруппы». Масштабное шоу, поддержанное «Русским Радио» и телеканалом РУ.ТВ, собрало тысячи зрителей и подарило им эмоции, которые запомнятся надолго.

Фестиваль «Белые ночи» давно перерос формат просто концерта – это настоящий калейдоскоп имён и жанров, где классическая эстрада соседствует с самыми смелыми трендами. За годы существования он открыл десятки артистов, которые сегодня возглавляют чарты. И минувший вечер стал ещё одной яркой страницей этой истории.

Главной фишкой программы стала концепция «Звёзды Хайпа» – экосистема, объединяющая кумиров соцсетей, миллионников и тех, кто формирует звучание сегодняшнего дня. Это не просто концерты: в рамках проекта уже проходят масштабные премии, «Ярмарка Хайпа» и другие события, которые выводят на сцену артистов, набирающих миллионы просмотров прямо сейчас.

Сцена-трансформер и звёздный состав

Оформление сцены поражало воображение: гигантские светодиодные панели с 3D-графикой, многоуровневые неоновые декорации – зрители словно оказались внутри футуристического мегаполиса. Такая визуальная эстетика идеально дополнила энергичный саунд.

За музыкальную часть отвечали: MARGO, HOLLYFLAME, Григорий Лепс, Юрий Киселёв, Владимир Киселёв, Akmal, Бьянка, Елена Север, MIA BOYKA, Анастасия Брайт, Mariti, Анна Немченко, MILANA STAR, Filatov & Karas, «5УТРА», Nemiga, SteshOK, Леша Свик, «Земляне», Betsy, Алиса Герцовская, MELISA, Nasty Babe, Лёша Покровский, Kaya, Sevak и Катя Адушкина. Каждый номер превращался в мини-хит, а зал подпевал буквально каждому слову.

Вести вечер доверили яркому дуэту – актрисе и телеведущей Яне Кошкиной и харизматичному певцу Юрию Киселёву, которые легко держали внимание публики на протяжении всего шоу.

«Мы растим Вселенную»

Музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы», создатель «Звёзд Хайпа» Светлана Столповских поделилась эмоциями:

«Вот уже шестой год подряд в рамках фестиваля “Белые ночи” зажигаются “Звезды Хайпа”. Мы видим, как растёт наша аудитория и с каким восторгом зал встречает молодых артистов. Концепция развивалась и выросла в огромную Вселенную – этой осенью в Москве пройдёт уже Третья Премия “Звезды Хайпа”. А пока мы счастливы привезти этот праздник в Петербург и подарить ту самую волну драйва, с которой ассоциируется наш формат».

Фестиваль «Белые ночи» проходит при поддержке Министерства культуры РФ и уже завтра продолжит своё шествие: второй день будет посвящён «Звёздам Русского Радио» – эстафету у молодых блогеров примут мэтры и легенды отечественной сцены. Но главное уже ясно: Северная столица вновь подтвердила свой статус места силы, где рождается будущее российской музыки.

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