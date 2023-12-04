Хиты Михаила Гуцериева прозвучали на «Песне года – 2023»

2 декабря во Дворце Cпорта «Мегаспорт» состоялся главный концерт страны «Песня года-2023». Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, которые в течение года завоевали признание аудитории, чьи песни неоднократно становились абсолютными лидерами верхних строчек хит-парадов. Главные хиты уходящего года на стихи Михаила Гуцериева прозвучали на съёмках телефестиваля «Песня года» и получили заветные дипломы.

Дипломами «Песни года-2023» были отмечены следующие песни Михаила Гуцериева: «Рядом, но не вместе» Ани Лорак (муз. Дарья Кузнецова), «Острой бритвой» Димы Билана» (муз. Дарья Кузнецова), «Верни» Ольги Бузовой (муз. Дарья Кузнецова), «Не пытайся повторить» Сергея Лазарева (муз. Дарья Кузнецова), «На синих озёрах» Натальи Гордиенко (муз. Сергей Ревтов), «Живое сердце» Сергея Павловского (муз. Игорь Крутой).

Песни на стихи Михаила Гуцериева, прозвучавшие со сцены «Мегаспорта», также стали истинным украшением фестиваля, а их исполнение порадовало зрителей необычной режиссурой и красивой, яркой хореографией.

Ани Лорак и Филипп Киркоров

Ани Лорак поразила зрителей смелым танцевальным представлением в жанре стрип-кабаре. Номер на песню «Рядом, но не вместе» стал настоящим мини-спектаклем с яркой хореографией и актёрской игрой, отражающей нежность и драматичность композиции, а также внутренний мир певицы.

«Какое счастье, что сегодня я имела честь исполнить песню на сцене фестиваля «Песня года» и получить столько аплодисментов от зрителей. Мы долго готовились, невероятный номер получился, душевный, драматичный. Желаю, чтобы у Вас в жизни всегда было «рядом» и «вместе», — поделилась эмоциями после выступления Ани Лорак.

Дарья Кузнецова и Дима Билан

Необычный номер на песню «Острой бритвой» представил Дима Билан. На сцене «Мегаспорта» очаровательные девушки в бальных костюмах исполнили чувственную хореографию, а яркие лазеры словно разрезали «острой бритвой» зеркальную лестницу, отражаясь в зал.

«Номер в эстетике 19 века, а я обожаю нырять в прошлое, находить там ответы и переносить их в сегодняшний день. Есть незыблемые вещи: любовь, доблесть, преданность. Работать с Михаилом Гуцериевым и Дарьей Кузнецовой — это удовольствие и вызов для самого себя», — рассказал певец Дима Билан.

Сергей Лазарев со своим хитом «Не пытайся повторить» эффектно появился на сцене в чёрно-белых тонах, словно выйдя из гигантской замочной скважины, светящейся изнутри. В кульминации номера танцоры балета бросали вверх серебряные конфетти и танцевали под дождём.

«Песня «Не пытайся повторить» на стихи Михаила Гуцериева особенная для меня. Долго прислушивался и присматривался к ней. Меня зацепили сложные, но интересные стихи куплетов, на контрасте с простым запоминающимся припевом. На сцене был представлен театрально-танцевальный номер: балет в чёрно-белых одеждах, словно шахматы, партия с самим собой. Замочная скважина за мной. Самому интересно увидеть, как это будет смотреться в трансляции», — признался после выступления певец Сергей Лазарев.

«Я счастлива безумно! Вся линейка проекта «Вселенная GM», которая была представлена в 2023 году, получила премию «Песня года». Потому что с нами самые лучшие артисты страны: Ани Лорак, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ольга Бузова. Это было увлекательное песенное путешествие в этом году», — рассказала композитор, автор идеи и продюсер музыкальной кино-саги «Вселенная GM» Дарья Кузнецова.

Историю клипа на песню «Верни» перенесла на сцену фестиваля блистательная Ольга Бузова. Певица сумела впечатлить всех оригинальным номером в эстетике 90-х, концовка которого стала настоящим сюрпризом для публики.

«Это моя первая «Песня года». Я хочу поблагодарить авторов: Михаила Гуцериева за стихи, каждое слово прожито мною, Дарью Кузнецову за музыку, за веру и доверие мне. Меня переполняют эмоции. Я боялась мечтать, что когда-то я окажусь на этой сцене. Это событие года для меня!» — растрогалась певица Ольга Бузова.

Наталья Гордиенко

Яркое впечатление оставило выступление очаровательной Натальи Гордиенко. Исполняя песню «На синих озёрах», певица воспарила над сценой на качелях, а за ней – ожившее, благодаря фантастической проекции, полотно с мерцающими каплями и силуэтом затонувшей Атлантиды.

«Сегодня я летала! В прямом смысле слова, на качелях, под музыку Максима Фадеева и пропевала стихи Михаила Гуцериева. Фантастическая постановка номера, я словно побывала в нескольких мирах. Песня «На синих озёрах» в инструментальной версии с переходом в быструю, танцевальную — прозвучало очень неожиданно и трепетно», — поделилась певица Наталья Гордиенко.

Сергей Павловский

Сергей Павловский представил драматичный номер на песню «Живое сердце». Исполнитель выступил в сопровождении прекрасных девушек-танцовщиц, исполняющих чувственный и эмоциональный танец на фоне вспыхивающих залпов огня.

«Эмоции сложно выразить. Я с детства смотрел этот фестиваль. Оказаться на этой сцене — честь! Волнение до сих пор не отпускает. Я горд и счастлив представить песню на стихи Михаила Гуцериева и музыку Игоря Крутого. Невероятная постановка номера: потрясающие девушки танцевали вокруг восьми фортепиано и один из них горел. С нетерпением жду телетрансляцию», — рассказал певец Сергей Павловский.

Поэт Михаил Гуцериев неизменно остаётся постоянным рекордсменом по количеству дипломов главного концерта страны. Его коллекция насчитывает более 100 дипломов всенародно любимого музыкального фестиваля «Песня года».

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