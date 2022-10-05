Хлебовозы предлагают избавить от тахографов

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров, руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей по вопросам пекарного и кондитерского дела Юрий Кацнельсон считает использование электронного контрольно-измерительного устройства при доставке хлеба нецелесообразным.

Инициатива РОСПиК об отмене обязательного требования по установке тахографов в автомобилях, предназначенных для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий рассматривалась на заседании Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве 21 сентября.

— В целом тахограф нужен для контроля соблюдения режима труда и отдыха водителем, что обязательно для дальнобойщиков и при пассажирских перевозках. В Приложение № 2 Приказа Минтранса РФ от 28.10.2020 № 440 указан достаточно обширный список видов транспортных средств, не подлежащих оснащению тахографами, в том числе там значатся автолавки, молоковозы, машины для перевозки птицы, скота, рыбы и прочее. Специализированные автомашины, предназначенные для перевозки хлеба, безосновательно не вошли в список исключений.

Стоимость установки тахографа на один автомобиль – от 70 тысяч рублей единовременно, и 20 тысяч рублей каждые три года. При этом следует учитывать, что 98,9% субъектов хлебопечения относятся к микро-, малому и среднему бизнесу, тем самым увеличение их затрат напрямую отражается на конечной стоимости хлеба, — отметил Юрий Кацнельсон в своем выступлении.

Для обеспечения национальной продовольственной безопасности территориальная и ценовая доступность хлеба для населения страны является одним из основополагающих факторов. Отмена обязательного оснащения тахографами хлебовозов позволит снизить издержки производителей хлеба. В связи с этим Экспертный совет принял решение направить в Министерство транспорта Российской Федерации предложение о внесении изменений в Приложение № 2 Приказа Минтранса РФ от 28.10.2020 № 440.

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