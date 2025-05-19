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Хор из 800 студентов выступил в Музее Победы

editor
By editor
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фестиваль студенческих хоров в музее победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Масштабный гала-концерт Всероссийского фестиваля студенческих хоров состоялся 18 мая в Музее Победы. Участниками выступления стали около 800 человек из 37 лучших студенческих хоровых коллективов России.

«Финалисты всероссийского отбора сделали музыкальный подарок для жителей и гостей столицы в честь Международного дня музеев. Молодые таланты спели известные всем песни «День Победы», «Майский вальс», «Ой, что-то мы засиделись, братцы», «Поклонимся великим тем годам» и другие», — рассказали в Музее Победы. Гала-концерт прошел в величественном Зале Полководцев музея на Поклонной горе.

Ведущими стали телеведущая Мария Ситтель и заслуженный артист России Сергей Маховиков. Открыла программу сюита советского композитора Георгия Свиридова «Время, вперед!» в сопровождении симфонического оркестра Московского государственного университета им. Ломоносова. Затем оркестр сопровождал выступления хоров, которые исполнили произведения на музыку Исаака Дунаевского, Дмитрия Бортнянского, Александры Пахмутовой и многих других отечественных композиторов.

Зрители услышали патриотические песни, посвященные Великой Победе, России и молодежи страны. Завершился концерт хоровым исполнением песни «Славься». 

Первый Всероссийский фестиваль студенческих хоров, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводит некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив в рамках Года защитника Отечества.

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