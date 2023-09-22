21 сентября исполнением Литургии св. Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова хор Parma Voices открыл сезон 2023/24, в рамках которого под руководством Екатерины Антоненко будет представлен ряд новых концертных программ. Одна из них прозвучит 26 сентября в Москве — на открытии выставки «От иконы к авангарду» в Третьяковской галерее.

В репертуаре хора Parma Voices русская духовная музыка занимает одно из центральных мест: под занавес прошлого сезона Литургия св. Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова была с успехом исполнена в Мариинском театре, теперь эта программа, приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, прозвучит на сцене Пермского театра оперы и балета.

«Когда Сергей Рахманинов писал Литургию святого Иоанна Златоуста, он задумывал эту музыку невероятной красоты прежде всего для концертного исполнения. Рахманинов признавался, что сочинял с большим увлечением и очень быстро — всего за две недели партитура была готова. Здесь слышен его личный порыв, его общение с Богом, если можно так сказать. Это произведение наполнено «божественным светом», но создано для концертного зала», — отмечает главный хормейстер театра Екатерина Антоненко.

26 сентября Parma Voices выступит в Третьяковской галерее на открытии выставки «От иконы к авангарду», которая приурочена к 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию Перми. В Москве прозвучит программа, представляющая четыре века истории хоровой музыки — от русских духовных песнопений до Стравинского, от итальянского барокко до Шостаковича. Откроет концерт песня из Воскресного канона Николая Дилецкого — шедевра русского барокко, рифмующегося с произведениями пермской деревянной скульптуры, задающими тон экспозиции. Музыка Дилецкого впервые прозвучит в Москве в новом прочтении, которое стало результатом глубокой исследовательской работы с материалами композитора.

15 октября Parma Voices представит программу духовной музыки Николая Черепнина. Многое из того, что создал этот композитор, осталось неизданным. Часть работ была издана за рубежом. Лишь благодаря кропотливой работе исследователей наследие Черепнина по крупицам возвращается к российскому слушателю.

«Хоровая музыка очень красивая, но совершенно неизвестная; ее никто не поет, нет записей. У нее непростая судьба: Черепнин, судя по всему, издал только часть того, что было написано. В его произведениях — ностальгия по Родине, продолжение традиции, воспоминания. Совершенно очевидно, что никто не исполнял при его жизни это в том виде, в котором он себе представлял. А жаль, это музыка высшей пробы», – говорит Екатерина Антоненко.

21 ноября Parma Voices исполнит программу «Музыка Сикстинской капеллы», в которой представлены сочинения таких композиторов эпохи Возрождения, как Жоскен Депре, Джованни Палестрина, Томас Луис де Виктория, Джованни Биорди — тех, кто много сотрудничал с одним из старейших хоров в мире.

Фото – Андрей ЧУНТУМОВ

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