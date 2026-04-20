Хоррор «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» выходит в российских кинотеатрах

Кинокомпания Пионер и компания DEEP представят в российских кинотеатрах хоррор «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» — мрачное и кровавое переосмысление классической истории о Золушке. Здесь хрустальные туфельки становятся оружием, а фея-крестная — воплощением самой тьмы.

По словам режиссёра Луизы Уоррен, фильм возвращает сказке «её первозданную жестокость, утраченный символизм и ту мораль, которая ранее скрывалась за блеском и улыбками».

Критики назвали фильм «самым диким и визуально смелым экспериментом в волне хорроров, вдохновлённых старинными сказками».

Фильм продолжает хоррор-линейку переосмыслений классических сюжетов, находящихся в общественном достоянии — вместе с такими проектами, как «Винни-Пух: Кровь и мёд», «Микки Монстр» и «Питер Пэн. Кошмар в Нетландии».