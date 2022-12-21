Хостинг сайтов: основные параметры

Хостинг – это то, без чего существование интернета, каким мы его знаем в настоящее время, было бы невозможно. В этом утверждении нет преувеличения, поскольку это своего рода основа, благодаря которой можно разместить веб-сайт в интернете. Услуги хостинга предоставляют средства и технологии, необходимые для бесперебойной работы веб-сайта, а также гарантируют дополнительные средства защиты от атак, жертвой которых он может стать. На сайте https://www.nic.ru/catalog/hosting/shared/ можно узнать больше о качественном хостинге.

Хостинг и сервер: разница

Хотя эти два понятия соединяются друг с другом и часто используются поочередно, их определение должно быть разделено. Это связано с тем, что они касаются совершенно разных вопросов. Таким образом, хостинг это название самой службы, которая заключается в разделении ресурсов всего сервера между отдельными пользователями. Каждый пользователь, выбирая свой хостинг-пакет, получает гарантированное место для хранения файлов своего веб-сайта и электронной почты. Иногда бывает, что этот тип хостинга также имеет некоторые ограничения. Они могут касаться, среди прочего, количества созданных баз данных или количества доменов, которые могут быть подключены к одной службе.

Загрузка данных

Данные на сервер могут быть загружены различными способами.

Чаще всего вам придется воспользоваться специальными протоколами-FTP или SSH.

При правильном программном обеспечении FTP-сервера и SSH, которые запускаются на стороне сервера, приобретенная вами услуга хостинга позволяет передавать данные прямо с вашего компьютера на диск на стороне сервера.

Современные веб-сайты, например, основанные на скрипте WordPress, также нуждаются в сервере баз данных MySQL для своей работы. Это еще один ключевой элемент, который предоставляет хостинг. В базе данных может храниться не только контент, предоставляемый на сайте, но и настройки, связанные с его правильной работой.

Техническая поддержка, которую предлагает поставщик услуг, является важным элементом. Как видите, работа хостинговой службы, помимо самого сервера, на котором хранятся данные, состоит из множества дополнительных сервисов, инструментов и других серверов, связанных с ней. Благодаря их идеальной синхронной работе, все колеса этого точного механизма работают стабильно и обеспечивают доступ, среди прочего, к нашему сайту.

Типы хостинга

Страницы могут кардинально отличаться друг от друга, будь то с точки зрения пользователей, которые их посещают (их количество) или предлагаемого контента. Не существует единого типа файлового хостинга, который удовлетворял бы все ожидания. Таким образом, поставщики услуг предлагают различные его формы, в которых мы выделяем:

Виртуальный хостинг – один из самых популярных вариантов. В этом случае ваши файлы делят пространство на сервере поставщика услуг с файлами других клиентов. Однако вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то может получить представление о ваших данных. Каждый пользователь имеет доступ только к своим файлам. Решение рекомендуется, в частности, для небольших сайтов, так как аренда этого хостинга не связана с высокими затратами.

Выделенный сервер – противоположность виртуального хостинга, в этом случае любые данные находятся на сервере, пространство которого полностью предназначено исключительно для ваших данных. Это позволяет многое, предоставляя вам полный контроль над сервером, например, через персонализацию. Это также самая высокая степень безопасности данных, что делает его самым популярным решением среди крупных компаний и сайтов.

VPS – сервер, похожий на общий, где один сервер может обслуживать несколько клиентов. Однако в этом случае часть сервера, обслуживающая ваши файлы, предназначена только для вашего использования. Это означает, что определенная часть ресурсов сервера (ОЗУ, Дисковое пространство, вычислительная мощность ЦП) назначается только одному конкретному человеку. Плюс этого решения в том, что другие домены не замедляют работу вашего сайта. Это решение дает вам больше контроля над нашими файлами благодаря доступу к панели администратора.

Облачный хостинг набирает популярность в последние годы. Убедительным аргументом в пользу такого рода является отсутствие необходимости работать на одном физическом сервере (или одной группе). Благодаря этому мы получаем гибкость, которая может быть полезна, например, в случае сбоя – поставщик услуг может немедленно отреагировать на нее, переместив наши данные в другое облако.

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