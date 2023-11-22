Художник Даня Пирогов и российский бренд одежды «AM» представили коллаборацию о поиске своего пути

Созданный в Югре бренд одежды «AM» и выпускник «Открытых студий» центра современного искусства Винзавод, художник и архитектор Даня Пирогов создали совместную капсульную коллекцию «Послание МАА». Коллекция состоит из 6 предметов, она вдохновлена археологическими исследованиями региона, югорской идентичностью и мотивами из художественной вселенной художника. Авторы размышляют о важности пути, внутренних и внешних силах, которые помогают или препятствуют движению человека вперед. Во всех предметах присутствует образ следов на земле как послания тех, кто уже выбрал и прошел свой путь.

«Предметы одежды из коллекции становятся артефактами-оберегами, которые защищают и помогают их владельцу преодолевать свой путь. Одна из центральных тем моей художественной практики – мифотворчество. Мои авторские принты в этой коллекции отсылают к следам реальных и мифологических животных, которые обитают (или обитали) в Югре. Владелец этих объектов становится частью предложенной нами истории, – героем, ищущим свою собственную дорогу», – пояснил художник Даня Пирогов.

В коллекцию входят 6 предметов одежды и аксессуаров: джоггеры, майка, лонгслив, сумка, кофта с восемью рукавами и многофункциональный пончо-плед. Их названия связаны с кочевым образом жизни человека. Все предметы выполнены в белоснежно-землистой гамме. Она отражает дух северного края и земли, по которой каждый проходит жизненный путь.

Главный символ коллекции – восьмирукий объект, который сопровождает и оберегает владельца в его пути, как дом кочевника. Художник и создатели бренда разработали уникальное конструктивное решение: 8 рукавов с разными авторскими принтами созданы для того, чтобы человек мог выбирать, какой из рукавов больше всего подходит под его сегодняшние настроение и планы. Таким образом, объект обладает способностью подстраиваться под настроение и замыслы владельца, представляет собой образ мифического существа и напоминает традиционное жилище обских угров – чум.

«Художественные элементы коллаборации, помимо интеграции в предметы одежды, станут важным элемент коммуникации, позволят переосмыслить процесс приобретения одежды, добавят в него рефлексии и иммерсивности. Элементы мифов планируется разместить на лейблах, сайте, в соцсетях и местах продаж бренда, что будет достраивать заложенную в ДНК коллекции идею и помогать человеку вспомнить, осознать и прочувствовать, что у него есть собственный путь, и найти его», – рассказала куратор и продюсер коллаборации Мария Кожевникова.

Эскизы предметов коллаборации впервые были представлены 22 ноября на Югорском экономическом форуме.