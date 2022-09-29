«Художник – это своего рода алхимический котёл»: Евгений Гриневич о начале пути, счастливых воспоминаниях и выставке #КриптаМгновений

Художник-концептуалист и дизайнер интерьеров Евгений Гриневич представил в Москве уникальную инсталляцию #КриптаМгновений, где каждый зритель не только созерцает произведения искусства, но и становится частью экспозиции. Мы поговорили с Евгением о самой выставке, отражении в искусстве окружающего мира и о том, каково быть художником в 21 веке.

– Евгений, начнем с главного, почему стоит прийти на вашу новую выставку #КриптаМгновений?

– Без лишней скромности могу сказать, что то, что создаю я – уникальный продукт для России. По сути, по всему миру мало подобных выставок. Почему вообще выделяют художников-концептуалистов? Идея концептуализма появилась в Америке в 60-ые годы, когда подобно Леонардо да Винчи, который провозгласил, что человек является произведением искусства, люди заявили, что мысль уже сама по себе может быть искусством. Так вот силой мысли я создаю свой мир – сложную многогранную метафору.

Если говорить о выставке, то попадая в первый зал за видимой простотой вы найдете аллегорию на зеленый мир. Там же мое большое полотно «Прометей», написанное специально для этой экспозиции в характерной экспрессивной манере. Оно находится в раме из зеркала, что создает ощущение, будто весь мир – это обрамление «Прометея», на алтарь которому принесли золото и нефть вместо свечей. Но попадая в этот зал, вы все равно ощущаете некоторую лёгкость, и подобно всему дизайну вам хочется что-то добавить, вам хочется добавить себя. Погрузить себя в это состояние, считать и прочувствовать. Ведь без человека тотальной инсталляции невозможно.

Второй прототип – это пустыня, это то во что человек может превратить зеленый мир, опустошая его. Золотые рыбки в аквариумах как олицетворение двойственности чуда: пробивающаяся сквозь песок жизнь и сказочная история о невыполнимом. Попадая сюда каждый из нас может обратиться к простому образу – загадать желание.

Затем в Крипте вы можете считать уникальные моменты человеческих эмоций – не придуманных, простых: рождение ребенка, спорт, общение с домашними питомцами… Все, что проповедует выставка – понятные и важные смыслы. И здесь вопрос: хватит ли посетителям насмотренности, чтобы прочесть меня. Ведь до Достоевского – давайте будем честны – тоже нужно дорасти, Достоевский не для всех.

– Вас «цепляет» происходящее в мире? Какие-то определенные события или последствия? Если да, то как это отражается в творчестве?

Я являюсь участником этого мира, мне нравится выходить на улицу, мне нравится бродить. Идея выставки родилась из прогулок с собакой: когда я выхожу в полшестого утра гулять и вижу, каким образом увеличивается человеческий поток и разгоняется мир. И безусловно, концепция устойчивого развития в том, что мы не бессмертные и живем на этой планете. Что мы оставим нашим детям? Планета зависит от нас с вами. И может быть нефть – это ничто иное, как кровь этой земли. Зачем мы убираем у себя из-под ног землю? Все это, конечно, отражается и в целом в творчестве, в выставке #КриптаМгновений.

– Есть ли какая-то цитата, фраза, которая могла бы охарактеризовать вашу новую выставку? Чем вы вдохновлялись, создавая ее?

Фраза простая: «настанет время и люди поймут, что самое ценное – это мгновение счастливых воспоминаний». Она схожа по сути с устойчивым латинским выражением «carpe diem» – лови момент, живи сейчас. Это все про мгновение, про чистоту эмоций, про то, какими должны быть мысли.

– Что отличает выставку в М’АРС от предыдущих проектов?

– Это самая технически сложная выставка по количеству приемов, которые я применил. Я впервые пошел в интерактивное искусство. Здесь есть, например, взаимодействие через алхимию света – калейдоскоп. А центральная часть экспозиции – Крипта, которая дает индивидуальное предсказание, стоит лишь протянуть руку.

На моей выставке можно сделать самое элементарное: присоединиться к бесплатному вай-фаю, прыгнуть на удобные мешки и разослать всем друзьям: «ребят, смотрите, я в музее и теперь я часть произведения искусства!»… Мне кажется, это главный принцип современного искусства – возможность взаимодействовать, а не только смотреть и восхищаться, и такое погружение – это уникальное событие.

– Как начинался ваш творческий путь? Когда пришло осознание того, что вы не только декоратор, но и художник?

– Мой творческий путь начинался достаточно давно: было много попыток рисовать, но все шло в стол. Мои родители воспитывали меня – как и многих, наверное, – в духе советского времени: будь скромным, я – последняя буква в алфавите. Но в один момент я поверил в себя и начал потихонечку набирать обороты, расправлять крылья. И самое главное к чему я пришел: творить нужно просто из любви к искусству – не ради обогащения, не ради денег, а ради желания что-то сделать. У искусства может быть лишь один критерий – это искренность.

– Как вы относитесь к цифровому искусству? Вас не пугает такое развитие технологий?

Цифровое искусство совсем не пугает, даже наоборот: я частично совместил его с классической живописью в своей выставке. Это данность времени. Когда-то люди писали наскальную живопись – мы говорим об этом как об эпохе. Потом появилась скульптура, наступил Ренессанс, затем появился видео-арт… Сейчас время цифровых технологий: прогресс не может стоять на месте, и если я не буду двигаться за прогрессом, то останусь анахронизмом. Чем был уникален Пабло Пикассо? Он умел предвидеть время и опережать его. Каждая эпоха требует своих героев – и сейчас наступает время цифрового искусства.

– Насколько сложно быть художником в 2022? По всем социальным и психологическим критериям, включая финансовую сторону.

– Художником всегда быть сложно, ведь кто такой художник? Это своего рода алхимический котел. Просто подумайте: если я хочу рассказать или написать о любви, я должен полюбить. Если я хочу рассказать о предательстве, я должен это прочувствовать. Художник говорит о жизни искренне и красиво. Представьте, какое количество боли, обмана, любви, разношерстных эмоций должен пропустить через себя человек искусства, чтобы жить и творить. Ведь только художник ради блеска прекрасных глаз может силой своей фантазии не просто бросить весь мир к любимым ногам, но и создать целую вселенную.

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