Художник Миша Бурый стал победителем конкурса Ruinart Art Patronat

Дом шампанских вин Ruinart и Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявили победителя конкурса на соискание гранта Ruinart Art Patronat: в 2021 году лауреатом стал молодой художник Миша Бурый.
Вручение гранта состоялось на Вечере патронов искусства, который прошел 31 марта 2021 в галерее Ruarts. Гостями вечера стали: Антон и Виктория Борисевич, Анна Андронова, Полина Аскери, Ирина и Инга Меладзе, Томас Шлоссер, Светлана Такори, Анна Дюльгерова, Юрате Гурайскайте, Маша Федорова, Денис Катаев, Наташа Максимова, Юлия Акимова, Евгений Заболотный, Артем Королев, Владислав Лисовец, Ингрид Олеринская, Манана Тотибадзе, Мария Агуреева, Влад Зорин, Лука Зарьков, и многие другие.
Победитель конкурса Ruinart Art Patronat Миша Бурый получит возможность представить работы на 9‑й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Они станут продолжением масштабной серии художника «Clot» («Сгусток»), выполненной из отходов рекламного производства и посвященной проблемам экологии, потребительской и массовой культуры и пропаганды. Тема работ Миши Бурого созвучна ценностям бренда Ruinart, активно поддерживающего эко-направление, что стало ключевым фактором при выборе победителя конкурса.
Миша Бурый. Clot # 40. 2020. Дерево, полистирол зеркальный, фанера, магнитная лента, алюминиевый композит, фурнитур Мастерские Музея современного искусства «Гараж». Фото: Юлия Спиридонова. Courtesy автор
Миша Бурый – российский художник, автор ассамбляжей, объектов и инсталляций. Определяющую роль в творчестве художника играет использование и поиск материалов, оставленных после производства культурной индустрии. Резидент «Открытых студий» Центра современного искусства «Винзавод» (2019) и программы Мастерских и арт-резиденций Музея «Гараж» (Москва, 2020). Его работы находятся в собраниях Фонда Ruarts (Москва) и Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина (Москва). Живет и работает в Москве.
Миша Бурый, победитель Ruinart Art Patronat:
– Я благодарен дому Ruinart и Фонду Cosmoscow за предоставленную возможность реализовать новую работу в рамках одного из важнейших событий в культурной жизни Москвы. Серия «Clot», которую я планирую продолжать, частично была представлена в рамках 2‑й Триеннале российского современного искусства Музея «Гараж». Однако я надеюсь, что грант Ruinart Art Patronat позволит мне создать инсталляцию принципиально другого масштаба и привлечет внимание аудитории Cosmoscow как к важности темы, так и к специфике моей художественной практики».
Грант Ruinart Art Patronat был учрежден Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow и Домом Ruinart в 2017 году. Одной из главных целей инициативы является поддержка и поощрение современных российских художников путем создания благоприятных условий для их развития и творческой реализации. Лонг-лист конкурса формируется из художников, выдвинутых на соискание гранта галереями-участниками ярмарки Cosmoscow. Каждый из отобранных претендентов представляет свое предложение проекта в жанре сайт-специфик. Победитель выбирается авторитетным жюри.
Фабьен Валериан, директор по коммуникациям Ruinart:
– Обсуждение кандидатур на грант Ruinart Art Patronat с членами жюри получилось крайне активным и вдохновляющим. Достаточно быстро мы определились с фаворитом конкурса – им стал Миша Бурый из галереи Ruarts. Его работы – это яркий пример современной скульптуры. Перерабатывая остатки различных материалов массового производства, он создает скульптуры на стыке фигуративного и абстрактного искусства. Его произведения раскрывают и анализируют связь между человечеством и природой.
В состав жюри Ruinart Art Patronat 2020/2021 вошли: Фабьен Валериан (международный директор по коммуникациям Ruinart), Валентинас Климашаускас (программный директор Рижского Центра Современного искусства, со-куратор 14‑й Балтийской Триеннале), Михай Поп (основатель галереи Plan B, Германия/Румыния), Маргарита Пушкина (основатель ярмарки Cosmoscow, учредитель Фонда Cosmoscow), Василий Церетели (исполнительный директор Московского музея современного искусства).Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.