Художник Миша Бурый стал победителем конкурса Ruinart Art Patronat

Дом шам­пан­ских вин Ruinart и Фонд под­держ­ки совре­мен­но­го искус­ства Cosmoscow объ­яви­ли побе­ди­те­ля кон­кур­са на соис­ка­ние гран­та Ruinart Art Patronat: в 2021 году лау­ре­а­том стал моло­дой худож­ник Миша Бурый.

Вру­че­ние гран­та состо­я­лось на Вече­ре патро­нов искус­ства, кото­рый про­шел 31 мар­та 2021 в гале­рее Ruarts. Гостя­ми вече­ра ста­ли: Антон и Вик­то­рия Бори­се­вич, Анна Анд­ро­но­ва, Поли­на Аске­ри, Ири­на и Инга Мелад­зе, Томас Шлос­сер, Свет­ла­на Тако­ри, Анна Дюль­ге­ро­ва, Юра­те Гурай­с­кай­те, Маша Федо­ро­ва, Денис Ката­ев, Ната­ша Мак­си­мо­ва, Юлия Аки­мо­ва, Евге­ний Забо­лот­ный, Артем Коро­лев, Вла­ди­слав Лисо­вец, Ингрид Оле­рин­ская, Мана­на Тоти­бад­зе, Мария Агу­ре­ева, Влад Зорин, Лука Зарь­ков, и мно­гие другие.

Побе­ди­тель кон­кур­са Ruinart Art Patronat Миша Бурый полу­чит воз­мож­ность пред­ста­вить рабо­ты на 9‑й Меж­ду­на­род­ной ярмар­ке совре­мен­но­го искус­ства Cosmoscow. Они ста­нут про­дол­же­ни­ем мас­штаб­ной серии худож­ни­ка «Clot» («Сгу­сток»), выпол­нен­ной из отхо­дов реклам­но­го про­из­вод­ства и посвя­щен­ной про­бле­мам эко­ло­гии, потре­би­тель­ской и мас­со­вой куль­ту­ры и про­па­ган­ды. Тема работ Миши Буро­го созвуч­на цен­но­стям брен­да Ruinart, актив­но под­дер­жи­ва­ю­ще­го эко-направ­ле­ние, что ста­ло клю­че­вым фак­то­ром при выбо­ре побе­ди­те­ля конкурса.

Миша Бурый. Clot # 40. 2020. Дере­во, поли­сти­рол зер­каль­ный, фане­ра, маг­нит­ная лен­та, алю­ми­ни­е­вый ком­по­зит, фур­ни­тур Мастер­ские Музея совре­мен­но­го искус­ства «Гараж». Фото: Юлия Спи­ри­до­но­ва. Courtesy автор

Миша Бурый – рос­сий­ский худож­ник, автор ассам­бля­жей, объ­ек­тов и инстал­ля­ций. Опре­де­ля­ю­щую роль в твор­че­стве худож­ни­ка игра­ет исполь­зо­ва­ние и поиск мате­ри­а­лов, остав­лен­ных после про­из­вод­ства куль­тур­ной инду­стрии. Рези­дент «Откры­тых сту­дий» Цен­тра совре­мен­но­го искус­ства «Вин­за­вод» (2019) и про­грам­мы Мастер­ских и арт-рези­ден­ций Музея «Гараж» (Москва, 2020). Его рабо­ты нахо­дят­ся в собра­ни­ях Фон­да Ruarts (Москва) и Фон­да Вла­ди­ми­ра Смир­но­ва и Кон­стан­ти­на Соро­ки­на (Москва). Живет и рабо­та­ет в Москве.

Миша Бурый, побе­ди­тель Ruinart Art Patronat:

– Я бла­го­да­рен дому Ruinart и Фон­ду Cosmoscow за предо­став­лен­ную воз­мож­ность реа­ли­зо­вать новую рабо­ту в рам­ках одно­го из важ­ней­ших собы­тий в куль­тур­ной жиз­ни Моск­вы. Серия «Clot», кото­рую я пла­ни­рую про­дол­жать, частич­но была пред­став­ле­на в рам­ках 2‑й Три­ен­на­ле рос­сий­ско­го совре­мен­но­го искус­ства Музея «Гараж». Одна­ко я наде­юсь, что грант Ruinart Art Patronat поз­во­лит мне создать инстал­ля­цию прин­ци­пи­аль­но дру­го­го мас­шта­ба и при­вле­чет вни­ма­ние ауди­то­рии Cosmoscow как к важ­но­сти темы, так и к спе­ци­фи­ке моей худо­же­ствен­ной практики».

Грант Ruinart Art Patronat был учре­жден Фон­дом под­держ­ки совре­мен­но­го искус­ства Cosmoscow и Домом Ruinart в 2017 году. Одной из глав­ных целей ини­ци­а­ти­вы явля­ет­ся под­держ­ка и поощ­ре­ние совре­мен­ных рос­сий­ских худож­ни­ков путем созда­ния бла­го­при­ят­ных усло­вий для их раз­ви­тия и твор­че­ской реа­ли­за­ции. Лонг-лист кон­кур­са фор­ми­ру­ет­ся из худож­ни­ков, выдви­ну­тых на соис­ка­ние гран­та гале­ре­я­ми-участ­ни­ка­ми ярмар­ки Cosmoscow. Каж­дый из ото­бран­ных пре­тен­ден­тов пред­став­ля­ет свое пред­ло­же­ние про­ек­та в жан­ре сайт-спе­ци­фик. Побе­ди­тель выби­ра­ет­ся авто­ри­тет­ным жюри.

Фаб­ьен Вале­ри­ан, дирек­тор по ком­му­ни­ка­ци­ям Ruinart:

– Обсуж­де­ние кан­ди­да­тур на грант Ruinart Art Patronat с чле­на­ми жюри полу­чи­лось крайне актив­ным и вдох­нов­ля­ю­щим. Доста­точ­но быст­ро мы опре­де­ли­лись с фаво­ри­том кон­кур­са – им стал Миша Бурый из гале­реи Ruarts. Его рабо­ты – это яркий при­мер совре­мен­ной скульп­ту­ры. Пере­ра­ба­ты­вая остат­ки раз­лич­ных мате­ри­а­лов мас­со­во­го про­из­вод­ства, он созда­ет скульп­ту­ры на сты­ке фигу­ра­тив­но­го и абстракт­но­го искус­ства. Его про­из­ве­де­ния рас­кры­ва­ют и ана­ли­зи­ру­ют связь меж­ду чело­ве­че­ством и природой.

В состав жюри Ruinart Art Patronat 2020/2021 вошли: Фаб­ьен Вале­ри­ан (меж­ду­на­род­ный дирек­тор по ком­му­ни­ка­ци­ям Ruinart), Вален­ти­нас Кли­ма­ша­ус­кас (про­грамм­ный дирек­тор Риж­ско­го Цен­тра Совре­мен­но­го искус­ства, со-кура­тор 14‑й Бал­тий­ской Три­ен­на­ле), Михай Поп (осно­ва­тель гале­реи Plan B, Германия/Румыния), Мар­га­ри­та Пуш­ки­на (осно­ва­тель ярмар­ки Cosmoscow, учре­ди­тель Фон­да Cosmoscow), Васи­лий Цере­те­ли (испол­ни­тель­ный дирек­тор Мос­ков­ско­го музея совре­мен­но­го искусства).

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