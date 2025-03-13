«Художник» возвращается: стартовали съемки второго сезона остросюжетного детектива

В Москве стартовали съемки захватывающего многосерийного детектива «Художник-2» – долгожданного продолжения полюбившегося зрителям сериала «Художник». Проект создается компанией «ВайТ Медиа». Главные роли в картине исполняют Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров. В новом сезоне к актерскому составу присоединятся Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Фёдор Лавров. Режиссер – Тимур Алпатов.

Лето 1946 года. Мир еще помнит ужасы войны, но между бывшими союзниками, СССР и США, уже разворачивается новое противостояние, в центре которого – создание ядерного оружия. В Москве происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых – служить прикрытием для срыва советского атомного проекта вражескими агентами. Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) разыскивает таинственного «Ювеля», руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает его к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Тем временем Люся (Марина Александрова) пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади. Но когда ее новый мир рушится, она вынуждена вернуться к Ливеру (Андрей Мерзликин) и снова погрузиться в преступный мир, где ей придется бороться за свое будущее. Каждому герою предстоит столкнуться с выбором, который определит не только его личную судьбу, но и, возможно, судьбу всей страны.

«»Художник» стал самой яркой сериальной телепремьерой 2022 года и завоевал любовь миллионов зрителей. Вопрос о продолжении проекта встал почти сразу после финала сезона, но, конечно, были сомнения: большинство главных героев в первом сезоне сериала погибли, да и повторить собственный успех зачастую сложно… Но мы искренне верили в то, что проект нужно обязательно продолжить, и начали работать над идеей и новыми сюжетными линиями. Во втором сезоне зрителя ждут новые интриги, противостояния и преступления, и в центре всей этой запутанной истории – послевоенная Москва. Звездный актерский состав значительно расширился: к полюбившимся героям присоединятся новые. Все тайны раскрывать рано, скажу только, что это фантастический каст и проект будет невероятным!», – рассказывает генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачёва.

«Секрет этого проекта в хорошо написанном сценарии и точном актерском ансамбле. В продолжении мы снова увидим закрученную, остросюжетную шпионскую историю, которую всегда интересно смотреть. Сюжет разворачивается через два года после событий первого фильма – появится много новых персонажей. Для меня это история мужества и людей на защите нашего Отечества. Но всех героев ждет проверка на совесть. Каждый из них столкнется с разными обстоятельствами, каждому придется разобраться с собой и решить, какой выбор сделать на своем пути», — комментирует режиссёр Тимур Алпатов.