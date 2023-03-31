Художники Анастасия Штарк и ZAK MINI MONSTER проиллюстрировали лотерейные билеты на тему космоса

Молодые современные художники Анастасия Штарк и ZAK MINI MONSTER совместно с брендом «Национальная Лотерея» проиллюстрировали серию лотерейных билетов на тему покорения космоса. Благодаря первому орбитальному полету Юрия Гагарина 1961 году космическая тематика особенно актуальна в апреле, когда отмечается День космонавтики.

Художник Анастасия Штарк

Художник Анастасия Штарк

Художник ZAK MINi MONSTER

Сотрудничество с «Национальной Лотерей» — новый формат творческого самовыражения для Анастасии Штарк и ZAK MINI MONSTER. Билеты выполнены в одном из четырех запоминающихся дизайнов и предназначены для участия в тиражах флагманской лотереи «Мечталлион».

Создатели проекта творчески подошли к этой инициативе. Они ориентировались на широкую и продвинутую аудиторию, и им это действительно удалось. «Национальная Лотерея» отличается не только современным, технологичным и прозрачным подходом к организации розыгрышей, но и свежим взглядом на то, каким такой вид развлечений может быть — по-настоящему увлекательным, креативным, ярким и запоминающимся.

Анастасия Штарк — иллюстратор с 10-летним опытом, работающий во множестве техник (графика, диджитал-арт, акварель). В ее арсенале уже есть несколько совместных проектов с печатными изданиями и компаниями из игровой индустрии. Она также ведет собственный курс «Полное мистическое руководство для Procreate». Штарк славится своим уникальным стилем: в неповторимой манере она рисует людей и животных, уделяя особое внимание мистическим сюжетам.

«Эти иллюстрации были разработаны специально для «Национальной Лотереи», они отражают оптимистичный взгляд на будущее человека и космоса. На мой взгляд, стоит снова обратиться к мечтам, которые охватывали мир в середине прошлого века: о покорении космоса, расширении знаний о вселенной. Эти мечты могли бы сплотить общество в решении текущих проблем, чтобы иметь возможность двигаться дальше», - говорит Анастасия. «Меня зацепила тема космоса и захотелось создать красочный и одновременно задумчивый образ. Думаю, они отлично подошли для объединения с темой мечты о чем-то масштабным, которую можно связать с лотереей», - считает художник.

Вторым участником коллаборации стал современный художник, иллюстратор и дизайнер ZAK MINI MONSTER (Захар Евсеев). Художник создал серию уникальных героев, популярных в мировой художественной культуре. Его вселенная персонажей Mini Monsters посвящена взаимодействию людей в обществе. С ее помощью ZAK выражает мысль о том, что в каждом из нас живут «маленькие монстры», которых вовсе не стоит бояться. На первый взгляд они зубастые и злые, но внутри — просто маленькие и безобидные. Захар работает в разных жанрах и техниках. Для создания изображений на холсте он предпочитает аэрозольную краску, сочетая классическую технику экспрессивного стрит-арта с необычными цветами и композиционными решениями.

«Эти иллюстрации созданы специально для билетов. Космонавт, шагающий по Луне, символизирует стремление двигаться вперед, преодолевая любые, даже космические, барьеры. Его тело больше Луны, что наглядно отображает масштаб личности. Космонавт идет энергичным шагом - его не тревожит космос, он движется к своей цели, - отмечает Захар. - Мне понравилось работать с форматом билета, он хорошо подходит для детализированного изображения одного персонажа на красивом фоне».

Космическая серия билетов «Мечталлиона» вполне может стать объектом для коллекционирования. К тому же, созданные в коллаборации с современными художниками, они служат не только для участия в розыгрышах, но и помогают продвижению нового искусства.

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