Художники из Екатеринбурга представят свой арт-объект на Burning man

Ежегодно в американской пустыне Блэк-Рок в штате Невада проходит огромное событие, которые соединяет в себе искусство и людей. С 1986 года со всего мира на Burning Man ежегодно съезжается почти 80000 человек.

Участники Burning Man собираются в абсолютно необитаемом месте, чтобы отдохнуть от капиталистического мира (здесь нет денег и рекламы и товарно-денежных отношений), познакомиться с людьми, насладиться музыкой и самовыразиться. Одни из главных видов искусства, представленных на Бёрне — арт-объекты, которые предварительно отбирает специальная комиссия. Состав ее держится в секрете, а строгий отбор проходят лишь немногие.

В 2020 году художникам из Екатеринбурга Burning man выдал грант по программе Black Rock City Honoraria Grants. Из 750 заявок комитет грантовой программы выбрал 70, из России — только одну. Ирина и Станислав Шминке представят свой арт-объект, который называется DIPTOWN — город в овраге, утонувший в песках.

Ирина Шминке рассказывает, что в объекте видно только верхушку, а все остальное скрыто в глубине. В инсталляции может участвовать кто угодно. Желающие смогут дополнять арт-объект свои опытом, например, делиться своими вещами или придумывать истории про утонувший город.

«Мы предлагаем людям наполнять дома как внутри, так и снаружи своими вещами. Чтобы они создавали свои ложные воспоминания, чувство ностальгии по месту, где они никогда не жили, по опыту, который они никогда не проживали, по тому, чего в реальности не было», — говорит Стас Шминке.

В названии также скрыт двойной смысл: «Название возникло из игры слов «dip» — глубокий овраг, провал, резкое резкое погружение и «town» — город. Получается «город в овраге». Также слово «dip» очень похоже на слово «deep» — глубокий. Легенда [объекта] в том, что когда-то это был обычный маленький городок в захолустье, он находился в овраге и именно этим был знаменит. Потом этот город засыпало песком, и сейчас видно только верхушки этих зданий».

Выданный комиссией грант покроет только часть всей поездки. «Грант на самом деле покроет примерно восьмую часть затрат, денег не хватит на многие статьи расходов — перелеты, аренду, перевозки, покупку билетов всей команде. Поэтому остальную часть мы собираем фандрайзингом и пожертвованиями», — говорит Ирина.

Ирина и Стас запустили краудфандинговую кампанию, чтобы покрыть эти расходы. Поддержать ребят можно https://planeta.ru/campaigns/diptown .

В создании и строительстве этого объекта может поучаствовать любой желающий. Сейчас художники ищут волонтеров, которые будут способны в экстремальных условиях пустыни на Burning Man строить инсталляцию. По ссылке вы можете заполнить заявку и стать частью команды. В 2022 году Burning Man пройдет с 28 августа по 5 сентября.

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