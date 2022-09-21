Художники Самары помогают ребёнку справится с онкологическим заболеванием

С 17 сентября 2022 года в сообществах художников в социальных сетях начался сбор картин, которые художники со всей России, Израиля и Белоруссии пожертвовали ради жизни и здоровья Арсения Сизова. Организаторы сбора работ говорят, что уникально то, что собралось уже более 200 картин и за период, немногим более двух дней, удалось продать почти 50 работ. «Конечно это частная ситуация, но благодаря бескорыстию и отзывчивости художников и нашей от галереи активности мы набрали общероссийский масштаб», – говорят организаторы акции Екатерина Самитина и Кристина Ланцова.

Вот, что говорит мама Арсения – Ульяна Сизова:

– Мой мальчик, мой Арсений… мы узнали что у нас опухоль… Получилось очень быстро провести все обследование и положить сына в Москву на операцию к лучшему нейрохирургу. После удаления опухоли узнали, что это онкология… И с божьей помощью Нас на лечение берет самый лучший онколог… И говорит, что есть шансы остановить эту болезнь. Есть шансы, что будет жить!.. Да путь будет долгим, сложным и затратным. Но я верю в него, он очень жизнерадостный, сильный и мужественный! – Пишет мама Арсения в своем блоге.

Екатерина Самитина и Кристина Ланцова — директор галереи G_gallery в Самаре, лично прониклись историей о тяжелой болезни Арсения Сизова и собрали около 200 картин со всей России от именитых и современных художников для благотворительной продажи, где каждая картина будет стоить небольшие деньги, независимо от размера, стиля и т.д.

Была сделана большая подборка картин. Нашлось много желающих приобрести вечное искусство в память о благом деле. 4 октября состоится вернисаж «Искусство во благо», на котором будут присутствовать жертвователи и художники из многих других городов России. Это мероприятие – хороший пример бескорыстия и взаимопомощи.

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