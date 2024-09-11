«Хутор»: START приступил к съемкам авантюрного комедийного сериала с Гошей Куценко

Иногда попытка убежать приводит в самое нужное место! Герои новой оригинальной комедии START «Хутор», съемки которой начались на днях в Москве, убедятся в этом на собственном опыте. Режиссером сериала стал Илья Силаев («ИП Пирогова», «Сестры», «Куплю актрису»), в главных ролях — Гоша Куценко и Сергей Романович, вернувшийся в кино после семилетнего перерыва.

«Хутор» — новая авантюрная комедия о бегущем от долгов Артеме (Сергей Романович) и руководителе загадочной общины Бате (Гоша Куценко). Один хочет «стереть» неудобное прошлое, а другой — исправить свои грехи и найти давно пропавшего сына. Их случайная встреча перевернет не только их жизни, но жизни всех обитателей Хутора.

Илья Силаев известен тщательным подходом к съемкам комедийных проектов и тем, что добивается от команды слаженной работы и полного взаимопонимания, которое позволяет ускорить и облегчить съемки. «Съемочный процесс — сложная штука. И мы к нему серьезно готовились, — рассказывает режиссер. — У нас с группой была недельная настройка, где мы смотрели различное кино, референсное для нашего проекта, играли в командообразующие игры, настраивались на общий язык, чтобы понимать друг друга гораздо быстрее. Чтобы достаточно было сказать одно или два слова, и все понимали, кто что имеет в виду».

Сергей Романович так отзывается о режиссере:

«Илья Силаев работает, как Шерлок Холмс. Мне нравится, как он распутывает каждую сцену и точно знает, что нужно делать каждому персонажу в кадре. У него есть четкое видение кадра и чувство ритма, которого он придерживается. Я люблю дотошно подходить к тому, как и что выглядит в кадре, и поэтому мне откликается его подход. Мне нравится наблюдать, как Илья пытается добиться картинки, которую он придумал в своей голове».

Партнером Сергея Романовича по площадке стал Гоша Куценко, играющий сурового и консервативного батю. «Пока что с Гошей Куценко у нас была только одна совместная сцена, — делится Сергей Романович. — Все самое интересное впереди, когда мы уже начнем снимать в павильонах, где художники выстроили декорацию Хутора. Но даже одной сцены хватило, чтобы понять: у нас будет коннект. У Гоши отличное чувство юмора, а я тоже любитель пошутить и посмеяться, поэтому предполагаю, у нас получится классный дуэт».

«У наших героев, Бати и Артема, есть что-то похожее, что-то между собой очень перекликающееся, какое-то внутреннее ощущение, — добавляет Илья Силаев. — Так и у меня от Гоши и от Сережи ощущение, что их что-то связывает. Это то, что нам важно было найти в актерском дуэте, и я рад, что это получилось».

Фото — онлайн-кинотеатр START