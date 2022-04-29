2 мая в 22:00 на телеканале НТВ состоится трансляция грандиозного юбилейного концерта заслуженного артиста Российской̆ Федерации, композитора и продюсера Виктора Дробыша, который с аншлагом прошел в ВТБ Арене. В этот вечер со сцены прозвучали суперхиты Виктора, вошедшие в золотую коллекцию российской̆ поп-музыки. И согласно названию концерта «Будут все» Дробыш действительно собрал всех звезд на одной сцене.

«Самое сложное было собрать всех в один день в одном месте, и всё-таки там были все!», — говорит Виктор Дробыш.

Концерт стал воплощением мечты не только молодых артистов и зрителей, но и самого Виктора Дробыша. Не секрет, что его творческая биография началась с группы «Земляне», куда он попал клавишником по приглашению гитариста Игоря Романова. Виктор отлично смотрелся на сцене. Высокий блондин с длинными волосами, постоянно улыбающийся и открытый, он нравился публике и мог запросто достичь звездного статуса на эстраде, но, к сожалению, через некоторое время группа распалась. Одним из заветных желаний Виктора было вновь сыграть с золотым составом «Землян», и эта мечта сбылась.

Поздравить большого артиста и исполнить всеми любимые песни в новом прочтении пришли его друзья и коллеги: Валерия, Стас Пьеха, Григорий Лепс, Лолита, The Hatters, Глюкоза, Слава, Кристина Орбакайте, Гузель Хасанова, IVAN, SHAMAN, Наргиз, Алексей Чумаков, EMIN, ПИКЧИ!, 20Tokens, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Bel Suono, лиза гинзбург, Крис Штрэфонд, Елена Север, ANSE, Vlade Kay, ЮрКисс, Люся Чеботина и многие другие. Сюрпризов на этом вечере было много, одним из них — камбэк одной из самых популярных групп нулевых группы «Тутси».

Виктор Дробыш обладатель наград самых престижных премий и фестивалей̆ России. В его коллекции дипломы «Песня года» и «Новые песни о главном», «Золотой Граммофон» и «Звуковая дорожка». Композитор десятилетия по версии «МУЗ-ТВ». Виктор является автором хита «Party For Everybody», с которым коллектив «Бурановские бабушки» занял второе место на международном конкурсе «Евровидение-2012» в Баку.

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